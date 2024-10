Congo-Kinshasa: Dépistage assuré par un personnel qualifié , RFHA - La première édition débute aujourd'hui dans huit zones de santé à Kinshasa !

A Kinshasa, la population est vivement encouragée à saisir, du 25 au 27 octobre 2024, la première édition des Journées du Rotary pour la santé de la famille et la prévention contre le VIH/SIDA (RFHA) pour se faire dépister gratuitement. Il s'agit d'une initiative caritative visant à offrir des services de laboratoire de qualité pour prévenir des maladies.

Le lancement de cette campagne est intervenu, de manière officielle, jeudi 24 octobre 2024, au cours d'une grande activité organisée à Fleuve Congo Hôtel, situé à la Gombe. Le Ministre provincial de la santé de la ville de Kinshasa a ouvert cette première édition devant des personnalités, des partenaires et plusieurs rotariens conviés à l'évènement. Selon Claude Cherubala, Coordinateur-pays, les Journées du Rotary pour la santé de la famille et la prévention contre le VIH/SIDA sont conçues pour couvrir, très rapidement, l'étendue du territoire national pour atteindre le plus grand nombre de congolais. Dans son intervention, il a indiqué que la prochaine édition va s'étendre au niveau des provinces du Lualaba, du Tanganyika et Nord-Kivu.

La population kinoise attendue massivement

La phase pilote de la ville province de Kinshasa va se focaliser, notamment sur le dépistage gratuit du diabète, de la malaria, de la tuberculose, du Vih/Sida et des autres types de maladies sexuellement transmissibles, à travers huit zones de santé. Il s'agit des zones ci-après : N'djili, Nsele, Kingabwa, Kalamu II, Mont-Ngafula I, Mont-Ngafula II, Lemba et Bandalungwa.

"L'activité d'aujourd'hui marque le lancement officiel des Journées du Rotary pour la santé de la famille et la prévention contre Sida. C'est un programme nouveau que les rotariens vont implanter dans la République. C'est un programme qui se veut ambitieux. Nous venons d'atteindre plus ou moins les 99,19% d'éradication de la poliomyélite au monde. Aujourd'hui, le Rotary se projette dans la continuité de ce grand programme pour s'attaquer à d'autres types de maladies.

Nous avons prévu des activités de dépistage. Nous voulons aider les gens gratuitement à se faire dépister pour certaines maladies et les mettre en contact avec les ressources gratuites qui sont disponibles au niveau des partenaires dans le secteur de la santé publique. Nous commençons d'abord par la ville province de Kinshasa comme un échantillon. Nous allons nous étendre progressivement. C'est comme ça que je dis que l'année 2025, nous serons dans quatre provinces. Nous serons au Lualaba, dans la province du Tanganyika, et dans l'une des provinces du Nord ou du Sud-Kivu selon la situation sécuritaire de notre pays", a expliqué le Gouverneur Claude Cherubala.

Conseils aux parents et soutien aux enfants malnutris

Selon ce responsable, le Rotary, qui mène cette initiative caritative, entend résolument consolider sa vocation d'être un réseau au service du bien-être de l'humanité. C'est ainsi qu'il a poursuivi son élan par appeler les habitants de la capitale à tirer pleinement profit des Journées du Rotary pour se protéger, mais également protéger tous ceux qui leur sont chers.

"Un message important, c'est que le Rotary se veut un réseau de personnes qui veulent servir. Associons le Rotary au service. Un rotarien c'est celui qui veut servir. Ici, nous commençons une grande action de servir la population. Nous voulons que la population qui a des barrières financières puisse accéder aux soins de santé de qualité.

Voilà pourquoi nous amenons, le plus proche possible, les laboratoires pour que cette population accède facilement et gratuitement, pendant trois jours, du 25 au 27 octobre 2024, aux soins efficaces. Nous serons dans huit zones de santé. Nous serons à N'djili, Nsele, Kingabwa, Kalamu II, Mont-Ngafula I, Mont-Ngafula II, Lemba et Bandalungwa. Nous serons là pendant trois jours en train de vous accueillir et de vous aider à vous dépister en tuberculose, en malaria, en tension artérielle, en diabète, en maladies sexuellement transmissibles.

On va conseiller les parents qui ont des enfants malnutris, on va les conseiller également pour la bonne santé familiale", a-t-il rassuré. Pendant l'évènement, plusieurs responsables rotariens se sont succédé devant l'assistance. Il s'agit entre autres de la Représentante du RFHA, d'un membre de la Direction provinciale de santé. Ils ont, lors de leurs interventions, souligné le bien-fondé du présent programme qui, du reste, est très bénéfique pour la population.