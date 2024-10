Des projets innovants, des entrepreneurs ambitieux, c'est ce qu'a offert le Demo Day Challenge+ organisé par HEC Paris, ce vendredi 25 octobre à Dakar, au Sénégal. Un événement qui a mis en lumière le talent et la créativité de la jeunesse sénégalaise. Les différentes startups ont présenté des projets innovants qui répondent à des défis actuels tout en ouvrant des perspectives nouvelles pour l'économie.

Toutes les start-ups ont été sous la tutelle des dirigeants de HEC Paris Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment d'Alyfa, DataBeez, Gamma Link, Limawa, Neofarm, Settic RepaRek, Tanel Health, Tukkijamm, Wodi et Your Personal Shopper.

Après des mois de dur labeur, les entrepreneurs du Sénégal ont fait valoir l'effort de leur travail. Chacun d'eux à eu 5minutes pour convaincre les membres du jury, les investisseurs, les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial et institutionnel ainsi que tout l'auditoire présent par un speech éloquent.

Il faut dire que cet événement constitue l'apogée d'une année d'accompagnement intensif pour les dix jeunes pousses sénégalaises de la première promotion.

Fruit d'un partenariat entre la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), l'Ambassade de France et HEC Paris, Challenge+ a pour ambition de faire émerger de nouvelles pépites de l'entrepreneuriat sénégalais.

Lancé en novembre 2023, ce programme d'accélération accompagne les startups les plus prometteuses dans leur développement, en leur offrant un accès privilégié à des ressources financières et à un réseau d'experts, précise Mme Eléna DIA Coordonnatrice de la Cellule Animation de l'Écosystème à la DER/FJ.

Pour M. Philippe OSTER, Directeur des affaires internationales de HEC Paris, Challenge+ Dakar constitue l'essence de HEC. Selon lui, la collaboration avec la DER/FJ et l'Ambassade de France, montre la dynamique entrepreneuriale du Sénégal et un partenariat stratégique qui symbolise un engagement commun à offrir aux entrepreneurs sénégalais des opportunités d'accompagnement de qualité alliant expertise internationale et empreinte locale.

Les différents start-uppeurs en action…

En effet, sous la houlette du service en charge du Demo Day, les entrepreneurs de cette première cohorte ont présenté les solutions qui répondent à certains défis actuels auxquels ils sont confrontés.

Alyfa a ouvert le bal de ce Demo Day en nous présentant sa vision d'une enfance africaine ludique et colorée. Cette compagnie de jouets, fondée et gérée par des africains, met en valeur la diversité culturelle du continent à travers ses produits.

Passons maintenant à RepaREK, une plateforme innovante qui révolutionne le secteur de la réparation électronique. En mettant directement en relation les utilisateurs avec des réparateurs qualifiés, RepaREK simplifie considérablement la vie de tous les jours.

Dans un tout autre domaine, Gamma Link se positionne comme un acteur clé de la logistique digitale au Sénégal et dans la sous-région. Grâce à sa plateforme collaborative, elle facilite la coordination entre les différents acteurs de la supply chain.

En quête de nouvelles compétences, Data Beez est la plateforme qui se spécialise dans les métiers du data et de l'intelligence artificielle et propose des formations à distance accessibles à tous.

Pour la réduction d'une empreinte carbone dans le transport sécurisé, Tukkijamm s'inscrit comme une solution de covoiturage flexible.

Dans le domaine de la santé, Wodi et Tanel Health quant à elles proposent des solutions d'assurance maladie digitales, simplifiant ainsi l'accès aux soins.

Pour une alimentation saine et durable, Limawa innove en proposant des solutions de réfrigération solaire pour une meilleure conservation des aliments.

Enfin, pour les amateurs de shopping en ligne, Your Personal Shopper permet d'acheter depuis l'étranger et de vendre des articles d'occasion en toute simplicité.

Après une présentation de chacune de ses startups qui ont déjà un chiffre d'affaires, les jurys se sont donnés l'honneur d'annoncer les 3 lauréats et le coup de cœur de cette promotion. Il s'agit de Tukkijjam à la troisième place, Neo Farm à la deuxième, Limawa à la première et le prix coup de cœur a été attribué à Alyfa pour le bon traitement des enfants.

Pour Limawa, lauréat du premier prix qui était à un chiffre d'affaires de 7millions, il est question de persévérance, « Depuis mes débuts, le maître mot de mon parcours a été « Focus », il m'a fallu être focus pour en arriver là, au début on avait qu'un seul produit mais il a fallu ramener les pieds sur terre, et aujourd'hui on rentre avec presque 60.000 millions de chiffre d'affaires et on compte atteindre les 150.000 millions de chiffre d'affaires, d'ici l'année prochaine ».

Il faut retenir que le Sénégal est le pays à l'honneur pour le concours innovation Outre-mer qui aura lieu à Paris en Novembre 2024, et parmi les startups qui ont été sélectionnées deux redoreront fièrement les couleurs du pays mais aussi du continent.