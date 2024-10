Congo-Kinshasa: Listing des PME éligibles au financement des 200 millions des dollars - La Rawbank recourt à la base des données de l'ARSP

Au cours d'une séance de travail tenue hier, jeudi 24 octobre 2024, en son bureau de travail, Miguel Kashal Katemb, Directeur Général de l'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur Privé (ARSP), a reçu Monsieur Mutsafa Rawji, CEO de la Rawbank. En effet, ce dernier a profité de l'opportunité pour saisir l'ARSP dans sa démarche à atteindre les 20 mille Petites et Moyennes Entreprises (PME) devant bénéficier de l'enveloppe de 200 millions des dollars mobilisés par cette institution financière.

« La Rawbank est venue saisir une opportunité qui entre en création aujourd'hui. C'est la création de la grande richesse et l'agrandissement de PME en RDC et très spécifiquement dans le secteur minier ou d'autres secteurs des sociétés qui sont assujettis aux règles de l'ARSP, c'est de grandes entreprises que les banques ont toujours l'habitude de financer depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui nous constatons la nécessité d'élargir notre champ de financement et d'aller d'une manière rapide sur le PME par rapport à ce qui a été fait dans le passé.

Le grand problème aujourd'hui a été relevé dans un entretien avec le président de la république au cours duquel il nous a demandé de faire beaucoup plus dans le secteur des PME et c'était suite à ceci que nous avons trouvé important de venir vers l'ARSP pour constater tout le travail qui a été fait et de voir comment la Rawbank peut s'associer à cette dynamique en place, le projet est de financer 20mille PME en RDC.

Nous sommes déjà avec 8000 PME et il nous reste 12.000 à financer. Nous voulons capitaliser sur le savoir-faire de l'Arsp via la direction de suivi des marchés pour voir quelles sont les PME crédibles à accompagner. La Rawbank a décidé d'allouer 200 millions de dollars pour financer les PME dans la chaîne de valeur liées aux grandes entreprises grâce à la collaboration de l'ARSP » a expliqué le CEO de la Rawbank en déclaration de presse après séance de travail.

De son côté, le Directeur Général de l'ARSP a annoncé que la liste des sous-traitants ayant gagné des marchés dans les entreprises principales sera envoyée à la Rawbank pour obtenir les financements prévus. Des travaux complémentaires seront organisés en format tripartite entre ARSP-Rawbank -FOGEC a-t-il ajouté.

« Nous allons prendre la liste des sous-traitants qui ont gagné les marchés par société principale et nous envoyons à la RAWBANK. L'objectif est d'aider ces entrepreneurs pour qu'ils deviennent grands, car on ne peut pas faire de grandes affaires sans l'appui des banques, et au moment opportun nous allons y travailler avec le FOGEC pour booster les entrepreneurs congolais dans la vision du président de la République, nous saluons la volonté des partenaires qui contribuent à la vision du Chef de l'Etat, car ils vont financer plusieurs entreprises avec 200 millions de dollars, et nous saluons cette démarche qui est dans la vision de développer la chaîne de valeur en RDC ».

L'objectif final poursuivi par l'ARSP avec son partenaire RAWBANK est de réaliser l'émergence de la vraie classe moyenne congolaise selon la vision du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi