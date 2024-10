Maroc: Installation de M. Mustapha Ennouhi, gouverneur de la préfecture de Skhirate-Témara

Témara — La cérémonie d'installation de M. Mustapha Ennouhi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé nouveau gouverneur de la préfecture de Skhirate-Témara, a eu lieu vendredi au siège de la préfecture.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, qui a présidé la cérémonie, a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par le Souverain, rappelant son parcours professionnel riche en expériences.

M. Mezzour a, à cet égard, souligné que cette nomination traduit l'engagement constant du Royaume en faveur des réformes nécessaires à la réalisation d'un développement durable, mettant l'accent sur l'importance d'accompagner les programmes de mise à niveau urbaine qui touchent plusieurs secteurs clefs tels que les transports, l'éducation, la santé et la protection sociale.

Ces programmes visent à améliorer la qualité de vie des citoyens et à développer les infrastructures, a-t-il ajouté, appelant à la mobilisation de l'ensemble des moyens nécessaires pour la mise en oeuvre du chantier de la protection sociale, qui constitue une étape fondamentale pour la consécration de l'Etat social.

Le ministre a, dans ce sens, mis en exergue l'intérêt porté par Sa Majesté le Roi à ces réformes pour garantir l'accès effectif aux services sociaux et de santé, soutenir les populations vulnérables et renforcer le système de solidarité nationale.

Par ailleurs, M. Mezzour a appelé à oeuvrer en faveur de la réhabilitation économique, sociale et touristique de la région, soulignant l'impératif de faire preuve de sérieux et de s'engager dans le processus de développement que connaît le pays, à travers la supervision de la mise en oeuvre des programmes gouvernementaux dans les délais impartis et l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles et humaines au profit de la population.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence, notamment, du Wali directeur de la Migration et de la Surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur, du Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, du président du Conseil de la région, du président du Conseil préfectoral et des représentants de l'instance judiciaire, des autorités locales et de la société civile.