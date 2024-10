Maroc: Installation de M. Abdellatif Ennahli, gouverneur de la province de Khémisset

Khémisset — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ryad Mezzour, a présidé, vendredi à Khémisset, la cérémonie d'installation de M. Abdellatif Ennahli, que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province de Khémisset.

A cette occasion, le ministre a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par le Souverain, soulignant que cette nomination reflète l'engagement ferme du Royaume en faveur des réformes nécessaires pour réaliser le développement global, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Mezzour a, également, mis en avant les défis majeurs auxquels est confrontée la province, dont la problématique de l'eau qui nécessite davantage d'efforts, de vigilance, de travail inlassable et d'abnégation, appelant les autorités compétentes à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour conserver et assurer la durabilité des ressources en eau.

De même, il a souligné l'importance de renforcer le développement local à travers l'encouragement des initiatives génératrices de revenu et d'auto-emploi des jeunes, l'interaction avec les préoccupations de citoyens, outre la promotion de la justice spatiale en renforçant les infrastructures et en réhabilitant la province sur les plans économique, social et touristique.

Dans la même veine, M. Mezzour a appelé à oeuvrer à la mise en oeuvre des programmes gouvernementaux, la valorisation des ressources naturelles et à investir les revenus de la province de Khémisset au profit des populations de la région, d'autant plus que la province dispose d'une zone industrielle et d'importantes potentialités de développement.

Cette cérémonie a été marquée par la présence, notamment, du Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, du président du Conseil de la région, Rachid El Abdi, ainsi que des personnalités militaires et civiles.