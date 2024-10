Congo-Brazzaville: Centre d'excellence d'Oyo - Les étudiants formés vont sensibiliser aux énergies renouvelables

Après avoir bénéficié d'une formation organisée par le Centre d'excellence pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique d'Oyo, trente étudiants, considérés comme ambassadeurs de cette structure d'enseignement supérieur, seront désormais des relais de sensibilisation dans leurs communautés respectives.

« Durant cette formation, nous avons appris à identifier les différentes sources et formes d'énergies renouvelables, compris les principes de dimensionnement des systèmes photovoltaïques, comment les installer, les entretenir pour les habitations résidentielles », a expliqué Christie Ngoulou-Ngoulou Ngala, une étudiante ayant pris part à cette formation.

Selon la directrice exécutive du Centre d'excellence pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique d'Oyo, le Dr Maryse Nkoua Ngavouka, l'un des objectifs de la formation a été de constituer un premier groupe d'ambassadeurs outillés pour sensibiliser leur entourage à l'importance d'adopter les meilleures pratiques en matière d'énergie durable.

Le maire d'Oyo, Gaston Yoka, a abondé dans le même sens : «Les actions de formation comme celle d'aujourd'hui permettent de jouer un rôle-clé dans la transition énergétique de notre pays », a-t-il indiqué en appelant les étudiants formés à développer les solutions innovantes et durables au-delà de la sensibilisation qu'ils vont assurer dans un monde confronté aujourd'hui aux défis des changements climatiques. La nécessité de s'orienter vers les sources d'énergies durables et les énergies renouvelables se pose comme une option incontournable, a-t-il poursuivi.

%

Il convient de rappeler que le Centre d'excellence pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique d'Oyo n'est pas à sa première initiative du genre. En août dernier, ce centre avait organisé des journées portes ouvertes en faveur des agents des forces de l'ordre, des banquiers et autres catégories socio-professionnelles afin de les sensibiliser aux éco-gestes dans le but de lutter contre le gaspillage énergétique en changeant les habitudes de consommation.

Ce centre, soulignons-le, a pour missions, entre autres, de faciliter la recherche et le développement de solutions en matière d'énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans les Etats membres de la Commission économique des Etats de l'Afrique centrale ; de créer les mécanismes et les opportunités pour la fiabilité du marché des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ; de soutenir les technologies liées aux énergies...