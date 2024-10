Congo-Brazzaville: Cinéma - Lancement officiel des avant-premières Lamuka

Les avant-premières Lamuka (LMK) commencent ce 25 octobre en ligne. Ce projet innovant dans le monde du 7e art est appelé à faciliter l'accès exclusif au cinéma africain de demain. Il bénéficie du partenariat de 1R2 Com & Info et Tropics Mobile TV (TMTV).

Les avant-premières Lamuka, c'est un projet inédit qui propose un accès privilégié à des films africains de grande qualité, dans un cadre exclusif, avant leur diffusion commerciale. Avec un plafond de 10 000 participations uniques par film, et ce pendant 48h, les avant-premières Lamuka instaurent une expérience intime et élitiste pour les cinéphiles et professionnels du milieu. Cette approche à la fois ouverte et éphémère vise à préserver la fraîcheur des oeuvres avant leur sortie en salle ou sur les plateformes internationales, tout en créant une communauté dédiée autour des nouveaux talents du cinéma africain.

Chaque oeuvre proposée dans le cadre des avant-premières Lamuka est choisie avec soin pour représenter l'excellence et la diversité du cinéma africain. Les projections sont limitées à un public restreint afin de garantir une expérience immersive et exclusive, loin de la surconsommation culturelle.

L'objectif des avant-premières Lamuka est de promouvoir les créateurs africains émergents et leurs oeuvres, d'offrir une vitrine internationale à un public de qualité, composé d'experts, de critiques et d'amateurs passionnés de cinéma, maintenir la rareté et l'exclusivité des oeuvres avant leur parcours commercial. Une expérience interactive au-delà de la simple projection, et lorsque l'événement virtuel est associé à un événement physique, les avant-premières Lamuka sont l'occasion d'échanger avec les réalisateurs et équipes de production.

Des sessions de questions-réponses, des débats et des interviews enrichissent ces projections uniques, permettant une immersion totale dans l'univers des films présentés. Cette offre événementielle autour des avant-premières Lamuka s'étoffera au fil du temps, mais aussi de la spécificité de chaque projet. Lamuka se positionne comme un acteur engagé dans une nouvelle réflexion sur l'économie du secteur audiovisuel et du cinéma, proposant une alternative à la torpeur ambiante. Son ambition est d'établir un équilibre entre créativité artistique et viabilité économique, tout en apportant un soutien particulier aux créateurs indépendants, notamment africains.

Signalons que Lamuka (LMK), ou "Réveille-toi" en lingala, est une société de droit français spécialisée dans la production et la distribution audiovisuelle. Elle offre également un service de conciergerie dédié aux professionnels de l'audiovisuel, facilitant leur accès à divers services et ressources.