Congo-Brazzaville: Action sociale - LCR distribue des kits scolaires aux élèves de l'école Boulankio

Les kits scolaires octroyés aux enfants par La Congolaise des routes(LCR), le 24 octobre, sont composés chacun d'un cartable, de cahiers, de stylos, d'une ardoise, d'une calculatrice, d'outils mathématiques, ainsi que d'autres outils destinés à l'administration. Les écoliers du village Boulankio, situé au bord de la route nationale1, à environ 75 km de Brazzaville, ont aussi été initiés à la sécurité routière.

L'effervescence était palpable dans la cour de l'école primaire de Boulankio, où élèves, parents et notables du village attendaient l'arrivée de l'équipe de LCR, la société concessionnaire de la route nationale 1. Les cent quinze élèves ont été émerveillés de recevoir de nouveaux kits scolaires en ce début de rentrée des classes. D'après la directrice générale adjointe de LCR, Bao Dong Quinn, cette action sociale visait à soutenir les élèves tout au long de l'année scolaire et à contribuer à leur réussite scolaire en améliorant les conditions d'apprentissage.

Cette initiative s'inscrit, en effet, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise LCR. L'objectif a bien été atteint, a assuré Bao Dong Quinn. «L'école primaire de Boulankio a été choisie en raison de sa proximité avec la nationale1 très fréquentée, qui expose les enfants au danger quotidien. En complément des kits scolaires, LCR a tenu à sensibiliser les enfants aux règles de la sécurité routière. C'est une façon pour nous de leur inculquer la bonne conduite au bord de la route. Nous avons été très impressionnés par les bonnes réactions des enfants au message de sensibilisation », a-t-elle indiqué.

%

Pour mieux passer le message auprès des écoliers, l'équipe de LCR a dû sillonner chacune des trois salles de classe que compte l'établissement. Les élèves ont répété les trois règles de la sécurité routière que sont : « Ne touche pas aux panneaux de signalisation » ; « Regarde toujours à gauche et à droite avant de traverser la route » et « Évite de jouer aux abords de la route ». Ces consignes de sécurité routière ont été affichées dans toutes les salles de classe dans le but d'assurer une sensibilisation continue.

À travers la remise des kits scolaires aux écoliers de Boulankio couplée à la sensibilisation aux règles de sécurité routière, LCR s'engage à s'impliquer « activement » dans la transformation de cet établissement pour qu'il devienne un lieu propice à l'apprentissage et l'épanouissement des enfants. « Il y a des travaux à faire dans votre école pour que vous puissiez bien étudier et LCR va s'en occuper très bientôt », a assuré Jacques Almaless, le directeur général adjoint de LCR, dans un message vidéo adressé aux 45 filles et 70 garçons de l'école.

L'appui de LCR est attendu pour améliorer davantage les conditions d'apprentissage des élèves, a indiqué le directeur de l'école Boulankio, Beltchen Nibrel Bassiloua. Du côté des écoliers, la leçon du jour a bien été assimilée. Jordan Nguié, élève en classe de CE2, a promis de ne plus jouer au bord de la route avec ses copains. Sortie meilleure élève l'an dernier, tout comme Jordan Guié, Victoire Mabiala, en classe de CM2, a été ravie d'obtenir les kits scolaires. Cette dernière s'est engagée à sensibiliser ses camarades et surtout d'éviter de dégrader les panneaux de signalisation.