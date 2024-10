Congo-Brazzaville: Deuxième édition d'Influ Day - Les influenceurs congolais édifiés sur les contours de leur métier

L'agence MWDDB a organisé avec faste, le 24 octobre, à Brazzaville la deuxième édition du moment d'échange et de partage au profit des leaders d'opinion dénommée "Influ Day". Les influenceurs et créateurs de contenus ont été appelés à plus de créativité et à protéger leurs oeuvres sur les plateformes digitales.

Les influenceurs ont été nombreux à participer à cette deuxième édition du programme Influ Day. Ce moment du donner et du recevoir qui s'est déroulé sur le thème «Ensemble, influençons ! » a permis aux participants de découvrir la notion de protection de leurs oeuvres et contenus en ligne.

Le concept de Personal branding ou communication personnelle a été également expliqué, puisque les centaines d'influenceurs présents ont reçu des techniques et méthodes que ces derniers peuvent utiliser pour signer leur image, travailler leur communication sur les réseaux sociaux, valoriser leur personnalité et promouvoir l'interaction avec le public et structures partenaires.

Le thème sur le marketing d'influence était aussi développé, car il a permis à l'assistance de comprendre les stratégies que la société MTN met en place pour faciliter la couverture et le déploiement de son réseau sur l'étendue du territoire national. « J'ai beaucoup aimé tout ce qu'on nous a transmis dans la salle. En tant qu'influenceuse, il est important de maintenir la flemme des échanges avec les abonnés. Je souhaite que ces genres d'initiatives se multiplient », a indiqué la créatrice de contenu, Edna Nkounka dite Caidspaam.

Elwin Gomo, un créateur de contenu, a abondé dans le même sens pour expliquer que le métier d'influenceur se professionnalise et il est crucial pour que ces derniers apprennent les contours de ce travail afin de bien répondre aux besoins des abonnés. L'artiste comédien et créateur de contenu Dycosh a, pour sa part, fait une intervention en visio-conférence, dans laquelle il a expliqué les stratégies qu'il utilise pour promouvoir et vulgariser ses oeuvres.

Selon le directeur de MWDDB, Joseph Ndongo, le personal branding permet aux influenceurs de changer de cap dans leur métier. Il facilite l'augmentation de revenu en créant plus d'opportunités. Il a, par ailleurs, rappelé que cet évènement vise à professionnaliser les influenceurs en donnant des outils susceptibles de réussir leur contenu, attirer des annonceurs et vivres de leur métier. « A l'occasion de cette deuxième édition, nous avons pensé rajouter d'autres éléments comme la protection de contenu et d'identité, le personal branding et autres. Il est nécessaire pour ces influenceurs de devenir des marques pour avoir un retour positif dans leurs tâches quotidiennes », a-t-il déclaré.

A la fin de chaque thématique, une séance de questions-réponses a permis aux participants de bien cerner les différents objectifs de cette deuxième édition d'Influ Day. Notons que cette édition s'est déroulée en partenariat avec MTN, Mucodec, Canal+ et Oapi.