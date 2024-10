Congo-Brazzaville: Numérique - Une master-class dédiée aux acteurs du secteur en préparation

L'ONG Moyicare que préside Joana Marie-Claire Guillond va organiser, le 2 novembre, à Brazzaville une master-class axée sur le numérique et l'entrepreneuriat avec pour thème « Le numérique et l'entrepreneuriat : les démarches pour autonomiser les jeunes ».

Dans le cadre de la tenue de cet évènement, la présidente de ladite ONG, Joana Marie-Claire Guillond, a rencontré, le 24 octobre, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, en vue de lui présenter le projet et, par la même occasion, solliciter sa participation. Cette master-class sera un moment d'échanges et de partage de connaissances sur des questions qui minent le secteur permettant ainsi aux jeunes entrepreneurs d'acquérir plus d'outils pour le développement de leurs projets numériques. En effet, différentes activités marqueront cette journée, à savoir des ateliers interactifs sur la création d'entreprise et les techniques de recherche d'emploi ; des pitchs innovants pour tenter de remporter des prix ainsi qu'un réseautage professionnel et entrepreneur. « Nous avons fait part au ministre de l'activité qui aura lieu le 2 novembre.

Cette activité réserve plusieurs surprises au profit des jeunes entrepreneurs et acteurs du secteur du numérique. Plusieurs opportunités s'offriront à eux et ils pourront ainsi acquérir des connaissances sur différentes thématiques proposées, notamment sur le numérique et ses dangers, sur comment investir à travers ce dernier. Il y aura également des ateliers sur l'employabilité, les techniques de recherche et d'emploi et enfin sur comment créer et gérer son entreprise », a expliqué Joana Marie-Claire Guillond

Et d'ajouter : « La participation du ministre chargé du Numérique à cet évènement sera une plus-value, car il parlera sur le numérique qui est son secteur d'activité. C'est aussi un combat pour le gouvernement congolais d'appuyer et de promouvoir toutes les activités du numérique surtout en cette année dite année de la jeunesse. »

A son tour, le ministre Ibombo a salué l'initiative prise par Joana Marie-Claire Guillond à travers son ONG. «...C'est l'année de la jeunesse et en regardant les secteurs d'activité, elle a choisi le secteur le plus dynamique en ce moment précis et voilà, nous nous sommes dit que nous allons l'accompagner...L'organisation de cette manifestation montre que l'engagement du chef d'État a été entendu par les jeunes, notre devoir, notre engagement en tant que collaborateur direct du chef de l'État, c'est de matérialiser cela et de l'autre côté, c'est pour dire à d'autres jeunes que le gouvernement est ouvert et accompagnera justement ces jeunes qui ont des initiatives et ambitions », a-t-il déclaré.

A noter que Moyicare est une ONG qui a pour but de promouvoir le droit des enfants, de lutter contre la pauvreté, de réduire les inégalités sociales et de garantir à tous un accès à une éducation de qualité. Sa mission est de mettre en valeur le bien-être de chaque jeune et garantir une éducation de haute qualité innovante.