Gabon: Focus sur la production - Un taxi pour chaque jeune gabonais

Quelques semaines après la remise de plus de 400 taxis à de jeunes gabonais par le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Ngeuma, dans le cadre de sa politique de promotion de l'entrepreneuriat pour les nouvelles générations, le Premier ministre Raymond Ndong Sima a accueilli dans son cabinet, une délégation de ces nouveaux bénéficiaires.

Représentés par la Fédération des Transporteurs Urbains, Suburbains et Interurbains Gabonais (FENATUSIG) et conduits par leur président, Daniel Moussa Moussavou, les bénéficiaires de ce programme « Un Jeune, Un Taxi » ont rencontré le Chef du gouvernement pour présenter leur structure et recueillir des conseils sur la gestion et le développement de leur activité.

À travers FENATUSIG, ces jeunes chauffeurs aspirent à instaurer des programmes de formation et de sensibilisation, dans l'objectif d'inculquer une plus grande responsabilité à leurs binômes. En effet, suite à la remise des taxis, certains incidents de conduite ont fait polémique sur les réseaux sociaux, ternissant momentanément l'image du projet dans la capitale.

Face à ces débuts houeux, le Premier ministre a invité les jeunes conducteurs à se démarquer par un engagement professionnel exemplaire. Il a insisté sur l'importance de distinguer le rôle syndical de l'organisation productive, soulignant ainsi la nécessité d'une gestion rigoureuse. « Je souhaite que vous concentriez vos efforts sur l'optimisation de la production. L'objectif est que, d'ici six mois ou un an, ce projet se révèle fructueux. Cela encouragera le gouvernement et le Président à envisager de nouvelles distributions pour d'autres jeunes qui n'ont pas pu bénéficier de cette première vague », a t-il déclaré en ajoutant que « vous êtes les pionniers. »

Dans cette même optique, Raymond Ndong Sima a encouragé les jeunes à diversifier leurs initiatives vers des secteurs tels que l'agriculture et l'élevage, des domaines à fort potentiel économique. Réunis sous la bannière de l'ONG « Un Jeune, Un Emploi », ces jeunes entrepreneurs se sont montrés réceptifs à l'idée de développer des projets alternatifs. Homme d'action, le Premier ministre a d'ailleurs pris rendez-vous avec eux pour une évaluation sur le terrain dans moins de deux mois.

Parallèlement, d'autres secteurs générateurs de revenus feront également l'objet d'une attention particulière. Cette démarche vise à stimuler la création de richesse et à réduire significativement le chômage qui affecte fortement la jeunesse gabonaise.