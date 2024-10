Afrique: La 4ème édition du Forum Central Africa Business Energy (CABEF) avec des masters class

La 4ème édition du Forum Central Africa Business Energy (CABEF) 2024 qui a lieu à Libreville au Gabon du 23 au 25 suit bien son cours, avec la tenue de plusieurs masters class. Des panels animés par des investisseurs, chefs d'entreprise, experts...

C'est le Vice Président de la transition, Joseph Owondault Berre, qui a procédé l'ouverture des travaux de cette énième édition, en présence du Premier ministre, Raymond Ndong Sima, du ministre du Pétrole, Marcel Abéké, Nathalie Lum, présidente du CABEF et certains ministres.

Le Forum Central Africa Business Energy (CABEF) réunit plusieurs experts qui échangent leurs expériences en la matière. Dans le panel 4, la thématique retenue à cet effet est : " Développement des infrastructures de transport et de distribution de Gaz : enjeux et solutions pour l'Afrique centrale". Quatre panélistes à ce thème ont faire la lumière et ont permis aux uns et autres d'appréhender les enjeux et les pistes de solutions proposées pour le continent.

Ce rendez-vous de Libreville qui réunit plus de 2 000 participants, investisseurs, chefs d'entreprise, experts et surtout, des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et bien bien d'autres venus d'ailleurs, démontre la nécessité d'une organisation sous-régionale qui ferait du gaz naturel, un des éléments clefs de croissance.