Sénégal: Bassirou Diomaye Faye invite ses compatriotes à résister à la tentation de la division

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exhorté vendredi ses compatriotes à résister à la tentation de la division et de la manipulation, soulignant qu'ils doivent s'unir davantage pour "relever les défis" du développement.

"[...] J'exhorte chaque Sénégalais à résister à la tentation de la division et de la manipulation. C'est dans l'unité que nous trouverons la force nécessaire pour relever les défis. Ensemble, dans la solidarité et le respect, nous sortirons plus forts", a indiqué le chef de l'État.

Il s'exprimait lors d'une déclaration faite devant des journalistes réunis au palais de la République, à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain.

"À l'approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j'invite tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes", a dit le président Faye, assurant que les élections législatives du 17 novembre prochain seront libres, démocratiques et transparentes.

"Je souhaite à tous les Sénégalais et à tous les acteurs politiques, une campagne électorale pacifique et digne. Et je vous garantis que ces élections seront libres, démocratiques et transparentes", a-t-il déclaré.

Il a déploré avoir entendu et observé, ces derniers jours, des propos et des comportements aux relents communautaires, de même que des menaces physiques et verbales dans l'espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux.

"Ce n'est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences. Les élections sont un moment crucial de choix démocratique, un moment de fête et non un prétexte à la discorde. J'appelle donc chaque acteur à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération", a ajouté le président de la République.

Il a insisté sur la nécessité de préserver ce que le pays a de plus précieux à ses yeux, à savoir sa stabilité et sa démocratie.