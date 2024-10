Algérie: Sonatrach - Réception d'une nouvelle cargaison d'équipements pour la réalisation de stations de dessalement d'eau de mer

ALGER — Le groupe Sonatrach a réceptionné, vendredi, une nouvelle cargaison d'équipements destinés à la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer, à bord du plus grand avion cargo du monde, a indiqué un communiqué du groupe.

"En concrétisation du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la sécurité hydrique en Algérie, à travers le dessalement de l'eau de mer au titre du programme national complémentaire pour la réalisation de cinq grandes stations de dessalement de l'eau de mer d'une capacité globale de 1,5 million m3/jour, le groupe Sonatrach a procédé via ses filiales et en application des orientations du PDG du groupe, Rachid Hachichi, au lancement d'un nouveau pont aérien pour transporter les équipements et le matériel destinés à ces projets", lit-on dans le communiqué.

Ce pont aérien utilise le plus grand avion cargo commercial du monde, pour assurer le maintien de la cadence accélérée de réalisation des projets et leur réception dans les délais.

Dans ce cadre, le groupe a réceptionné, vendredi, une nouvelle cargaison contenant 79 tonnes d'équipements mobiles à bord d'un avion qui a atterri, vendredi matin, à l'aéroport international Houari Boumediene, consistant en des variateurs de vitesse de moteurs pour les stations de moyenne tension.

Cette cargaison a été réceptionnée par des représentants de la société Algerian Energy Company (AEC) et la Société algérienne de réalisation de projets industriels (SARPI), filiales du Groupe Sonatrach, ajoute le communiqué.

"Les efforts consentis et les mesures prises par le Groupe Sonatrach reflètent l'engagement de ce dernier avec toutes ses filiales, pour la livraison des projets dans les délais fixés, sachant que le PDG du Groupe s'enquiert personnellement et périodiquement du bon déroulement de tous les programmes et opérations relatifs à la réalisation des projets de dessalement de l'eau de mer en raison de leur importance vitale et leur lien direct avec la sécurité hydrique de l'Algérie, que les hautes autorités du pays comptent réaliser", précise la même source.

Pour rappel, l'AEC, filiale du Groupe Sonatrach avait réceptionné, en septembre dernier, la première cargaison de pompes en provenance du Japon, destinées au fonctionnement des grandes stations de dessalement de l'eau de mer.