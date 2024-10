Angola: Le Gouvernement angolais veut des investissements en termes de préservation de l'environnement

Luanda — La secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Paula Francisco, a défendu vendredi, à Luanda, la nécessité que le progrès économique « marche » parallèlement à la préservation de l'environnement, dans le but d'attirer des investissements pour les nouvelles technologies et d'encourager l'innovation.

Intervenant à l'ouverture de la quatrième Conférence de l'Economie et des marchés sur l'environnement et le développement : « Industrie, croissance économique et défis de la transition énergétique », la responsable a souligné qu'il est essentiel de garantir une telle symbiose, car ces actions généreront de la croissance économique et de nouvelles opportunités d'emploi.

Cependant, on ne peut ignorer la dépendance aux combustibles fossiles et la pression que les ressources naturelles exercent sur certains paradigmes, a-t-elle précisé, ajoutant que la voie progressiste nécessite une coopération mondiale sans précédent.

Selon elle, il est également nécessaire de dépasser les frontières et les politiques économiques en faveur du bien commun, de la préservation de la planète et du bien-être des personnes.

Elle a encore admis que, le pays a déployé des efforts pour mettre en valeur l'industrialisation, ainsi que pour contribuer à la création d'emplois, à l'augmentation des revenus et à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens.