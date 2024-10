Sénégal: Suivi-évaluation - L'ENAP Québec met à niveau 11 agents de l'administration sénégalaise

Dakar — Onze agents de l'administration sénégalaise ont reçu vendredi, à Dakar, leur diplôme de fin de formation en suivi et évaluation délivré par l'École nationale d'administration publique de Québec, a constaté l'APS.

Les récipiendaires ont reçu leur diplôme des mains de la directrice aux affaires internationales de l'ENAP, Louise Picard.

"Cette formation a lieu dans le cadre du projet de renforcement institutionnel en égalité et en équité de genre au Sénégal, le PRIEG, une initiative stratégique qui a pour but de soutenir les administrations publiques sénégalaises dans leur transformation vers une gouvernance plus inclusive, égalitaire et équitable", a expliqué Louise Picard.

Au cours de cette formation, dit-elle, les bénéficiaires ont acquis "des compétences nécessaires pour comprendre les principaux concepts et outils de l'évaluation afin de réaliser des évaluations rigoureuses et objectives".

Ils ont également acquis "une parfaite maîtrise des méthodes et des approches d'évaluation avancées permettant de choisir les meilleures stratégies en tenant compte des particularités et des contraintes des interventions à évaluer".

Selon la directrice aux affaires internationales de l'École nationale d'administration publique du Québec, le suivi-évaluation est "cruciale dans la poursuite d'un monde plus équitable, plus inclusif et résilient où les services publics sont optimisés pour mieux répondre aux besoins des populations".

Il donne "aux administrations publiques les moyens de contrôler et de suivre la performance de leurs programmes et politiques publics, d'améliorer leurs résultats et d'ajuster leurs stratégies pour obtenir les meilleurs impacts pour les citoyens et citoyennes", en appuyant "les décisions publiques sur des données probantes", a ajouté Louise Picard.

"Nous sommes convaincus que vous saurez non seulement appliquer les compétences acquises dans le cadre de votre certification, mais aussi être des ambassadeurs de notre institution et partager vos connaissances dans votre milieu, auprès de votre organisation, auprès de vos collègues", a-t-elle soutenu, s'adressant aux récipiendaires.