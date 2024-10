Sénégal: Malick Ndiaye promet un renforcement du secteur des transports, après les états généraux

Dakar — Les pouvoirs publics sénégalais vont renforcer le secteur des transports en raison de la fonction de "moteur essentiel" de croissance économique, de création d'emplois et de prospérité qu'ils peuvent jouer, a assuré le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, vendredi, à Diamniadio (ouest).

"L'État du Sénégal réaffirme sa volonté ferme [...] de renforcer les transports parce qu'ils sont un moteur essentiel de croissance économique, de création d'emplois et de prospérité", a assuré M. Ndiaye à la fin des états généraux des transports publics.

Ces assises se tenaient depuis lundi 21 octobre à Diamniadio, en présence d'experts des transports, de leaders d'organisations professionnelles du secteur et des représentants d'organisations de consommateurs.

L'État "confirme son attachement à une offre infrastructurelle et à des services de transport conformes [...] à la fois inclusifs et durables, prenant en charge [...] les nouvelles formes de mobilité et le repositionnement du chemin de fer, la synergie des transports routiers, aériens et fluviomaritimes", a souligné Malick Ndiaye.

Les pouvoirs publics allier "lutte contre l'insécurité routière, conception et pilotage des stratégies de développement des transports publics, alerte et de mitigation des risques, à l'instar de ce qui se fait dans l'aviation civile", a promis M. Ndiaye.

%

Le gouvernement accordera une "attention particulière" aux propositions faites lors des états généraux pour les sous-secteurs routier, ferroviaire, aérien et maritime, selon le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens.

Il va, sur la base des propositions faites lors de la concertation, s'atteler à une gouvernance correcte des transports, au financement des projets dudit secteur et à l'exploitation des systèmes de transport, a promis Malick Ndiaye.

Il rappelle qu'un rapport contenant les recommandations faites lors des assises sera au président de la République.

M. Ndiaye soutient que "ce qui a été fait et dit ici, à Diamniadio, ne sera vain, encore moins rangé aux oubliettes".

Le gouvernement va assurer un "suivi trimestriel" et procéder à "une revue annuelle" des états généraux des transports publics, selon lui.