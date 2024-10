Algérie: Algérie Télécom-APRUE - Signature d'un protocole d'accord visant à promouvoir l'efficacité énergétique

ALGER — Un protocole d'accord visant à promouvoir l'efficacité énergétique et à lutter contre le gaspillage énergétique a été signé par Algérie Télécom (AT) et l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), indique vendredi un communiqué d'AT.

L'accord qui a été signé jeudi au siège d'AT en présence du Président-directeur général d'Algérie Télécom, M. Adel Bentoumi, et du directeur général de l'APRUE, M. Merouane Chabane, "s'inscrit dans le cadre du Programme national de maîtrise de l'énergie (PNME), mis en oeuvre et suivi par l'APRUE, et visant promouvoir l'efficacité énergétique ainsi qu'à lutter contre le gaspillage énergétique", précise la même source.

La même source précise en outre que "ces actions seront menées conformément aux standards internationaux en matière de maîtrise énergétique".