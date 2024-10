Algérie: Célébration de la Journée nationale des donneurs de sang

ALGER — L'Algérie célèbre ce vendredi la Journée nationale des donneurs de sang qui sera marquée par l'organisation de manifestations, actions de sensibilisation et cérémonies au profit des donneurs de sang à travers l'ensemble du territoire national.

Inscrite sous le slogan "Le don de sang: rejoignez-nous pour sauver des vies", cette journée a pour objectif de "rendre un vibrant hommage aux donneurs de sang volontaires et de relancer l'appel de sensibilisation au besoin de sang et de produits sanguins pour que davantage des personnes rejoignent cette noble cause et donnent leur sang de façon régulière", indique l'Agence nationale du sang (ANS) dans un communiqué.

A cet égard, des manifestations, actions de sensibilisation et cérémonies honorifiques au profit des donneurs de sang seront organisées à travers l'ensemble du territoire national en coordination notamment avec les Directions de la santé et de la population, la Fédération algérienne des donneurs de sang et le mouvement associatif.

A ce titre, durant le premier semestre 2024, il a été enregistré, au niveau national, "354572 poches de sang sur 424135 candidats au don de sang, à travers les 256 structures de transfusion sanguine réparties sur l'ensemble du territoire national", relève la même source, notant que "les 70% des dons collectés sont réalisés en site fixe et 30% en collecte mobile".

La célébration de la Journée nationale des donneurs de sang a été instituée en 2006 en hommage à la date de création de la Fédération algérienne des donneurs de sang.