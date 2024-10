Burkina Faso: Assurance et réassurance - Une convention collective pour garantir le droit des travailleurs

Le ministère de la Fonction publique, du Travail, et de la Protection sociale a organisé une cérémonie de signature de la convention collective du secteur des assurances et réassurances, le jeudi 24 octobre 2024, à Ouagadougou.

Le secteur des assurances et réassurances au Burkina Faso dispose désormais d'une convention collective. Elle a été signée ,le jeudi 24 octobre 2024, dans la capitale. Le vice-président de l'Association Professionnelle des Sociétés d'Assurances du Burkina (APSAB), Sy Salifou Traoré, a indiqué que l'objectif de cette convention collective est l'amélioration des conditions de travail du personnel.

« Elle vise à instaurer un cadre de travail plus équitable et sécurisé pour l'ensemble des travailleurs du secteur des assurances, fidéliser les talents afin de renforcer l'attractivité du secteur et bâtir un secteur dynamique, respectueux des droits de ses travailleurs et en accord avec les meilleures pratiques internationales », a-t-il expliqué.

Salifou Sy a relevé que cette initiative est le fruit de l'engagement de l'APSAB qui a souhaité doter le secteur des assurances d'un cadre légal et réglementaire propre, à l'instar des deux autres composantes du secteur financier. Il a révélé que la convention collective du secteur des assurances est structurée en neuf titres.

« Elle traite de tous les aspects devant régir désormais les relations de travail entre les sociétés membres de l'APSAB et les travailleurs du secteur des assurances », a-t-il précisé.

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail, et de la Protection sociale Bassolma Bazié ,a estimé que le domaine des assurances a un poids très important dans le paysage économique du Burkina Faso et regroupe des activités très diversifiées.

« Pour prendre en compte les particularités et les spécificités du secteur, il était plus que nécessaire que le secteur dispose d'une convention collective sectorielle », a-t-il souligné. Le représentant du président de mois des centrales syndicales, Marcel Zanté, a affirmé que la mise en place d'une convention collective dans le secteur des assurances et de réassurances au Burkina Faso, représente une avancée majeure pour la régulation des relations de travail entre employeurs et employés.

« Elle augure d'un avenir prometteur pour le secteur et contribuera sans nul doute à renforcer la justice sociale, à améliorer les conditions de travail et partant à procurer un travail décent », a-t-il prédit.