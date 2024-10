Sénégal: BRVM - NSIA Banque Côte d'Ivoire à la tête du Top5 du marché des actions pour la seconde journée consécutive.

Pour la seconde journée consécutive, le titre NSIA Banque Côte d'Ivoire figure à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 25 octobre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est en effet passé de 6 930 FCFA la veille à 7 400 FCFA ce vendredi 25 octobre 2024, soit une augmentation de 470 FCFA. En l'espace de trois jours c'est-à-dire du 23 au 25 octobre 2024, le cours de NSIA Banque Côte d'Ivoire connait une augmentation de 950 FCFA. Au troisième trimestre 2024, cet établissement bancaire a réalisé un résultat net de 23,687 milliards FCFA contre 18,346 milliards FCFA au troisième trimestre 2023, soit une hausse de 29%. Les investisseurs ont donc positivement apprécié ce bon résultat semestriel de la banque.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 6,78% à 7 400 FCFA), Total Sénégal (plus 5,02% à 2 300 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 4,99% à 2 525 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 3,37% à 460 FCFA) et BOA Mali (plus 2,63% à 2 145 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Côte d'Ivoire (moins 46,26% à 5 535 FCFA), BOA Niger (moins 7,23% à 3 015 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d'Ivoire (moins 4,83% à 1 380 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,46% à 2 140 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,61% à 2 000 FCFA).

La valeur des transactions a fortement baissé en s'élevant à 562 395 millions FCFA contre 1,677 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 32,833 milliards FCFA, se situant à 9 684,616 milliards FCFA contre 9 651,783 milliards FCFA le jeudi 24 octobre 2024.

Quant à celle du marché obligataire, elle s'est passée de 10 503,982 milliards FCFA la veille à 10 513,194 milliards FCFA ce vendredi 25 octobre 2024, soit une hausse de 9,212 milliards.

Les indices trois indices sont toujours en vert. C'est ainsi que l'indice composite a gagné 0,38% à 266,90 points contre 265,90 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,45% à 132,32 points contre 131,73 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une progression de 0,20% à 112,50 points contre 112,27 points la veille.