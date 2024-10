Sénégal: Distinctions - L'ANPS annonce les meilleurs sportifs sénégalais

L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) a dévoilé hier, jeudi 24 octobre 2024, les lauréats des trophées Abdourahmane Ndiaye Falang (lutte sans frappe), la lutte avec frappe, Ibrahima Coulibaly (meilleur football local), Jules François Bocandé (meilleur footballeur sénégalais à l'étranger) et Amadou Dia Bâ (meilleur sportif sénégalais) pour les saisons sportives 2022-2023 et 2023-2024.

32 organes de presse ont plébiscité les différents lauréats. Le dépouillement s'est tenu dans les locaux de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS). L'évènement a été transmis en direct sur plusieurs supports médiatiques. L'ANPS va organiser une soirée de gala le 7 décembre prochain pour remettre les prix. Elle récompensera les sportifs, dirigeants et journalistes sportifs qui se sont distingués.

Pour la saison 2022-2023, le trophée Abdourahmane Ndiaye Falang a été décerné au lutteur Modou Faye alias Ordinateur de l'écurie Tay Shinger. Il a obtenu 196 points devançant Siny Sembène (102 points) et Ngor Niakh (83 points). Ordinateur a été médaille d'or individuel au le Tournoi de Lutte de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (TOLAC) à Niamey et médaille d'argent par équipe. Il a été 2 fois médaillé d'or en Tunisie en Beach Wrestling, puis médaillé de bronze au tournoi international de Beach Wrestling de Singapour.

Vainqueur de l'édition 2019, Mouhamed Bayo dit Général Malika remporte l'édition 2023-2024 du trophée Falang. Le pensionnaire de l'écurie Malika Mbollo a enregistré 211 points et largue ses 2 poursuivants Mbaye Diop (105 points) et Siny Sembène (77 points).

La lutte avec frappe est plus médiatisée au Sénégal. Elle offre un spectacle fou et certains tirent leur épingle du jeu. Vainqueur de Baye Mandione et Ada Fass, Zarco de l'écurie Grand Yoff Mbollo est le meilleur lutteur de la saison 2022-2023 avec 212 points.

Roi des arènes, Modou Lô (Rock Energy) étrenne son 3ème titre de meilleur lutteur avec frappe après 2016 et 2019. Avec 283 points, le Parcellois a surclassé Doudou Sané (117 points) et Tapha Tine (78 points).

Camara, Dia, Jackson et Mendy plébiscités

L'année 2022 était celle de Lamine Camara. Il a tout connu : vainqueur du CHAN, vainqueur et meilleur joueur de la CAN U-20 et champion du Sénégal avec Génération Foot. L'actuel joueur de Monaco est le lauréat du trophée Ibrahima Coulibaly 2022-2023. Ce prix récompense le meilleur football local.

Avec 14 cleans sheets lors de la saison 2023-2024, le portier du Jaraaf, Cheikh Lô Ndoye est le gagnant du prix Ibrahima Coulibaly (ndlr : ancien attaquant de l'ASFA qui a inscrit 45 buts au cours d'une saison).

Récompensant le meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger, le trophée Jules François Bocandé a été décerné respectivement à Boulaye Dia et Nicolas Jackson pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024. Sous les couleurs de Salernitana, Boulaye Dia avait claqué 16 buts (2022-2023). Pour sa part, l'attaquant des Blues de Chelsea avait mis 17 buts en Premier League en 2023-2024.

Champion d'Afrique 2023 chez les plus de 100 kg à Casablanca, Mbagnick Ndiaye (Judo) soulève le trophée Amadou Dia Bâ pour la 2ème fois après 2019. Il passe toutefois la main à Louis François Mendy (athlétisme) pour la saison 2023-2024. Champion d'Afrique 2024 du 110 mètres haies à Douala, Louis François Mendy a été médaillé d'or aux Jeux africains 2024 d'Accra, puis demi-finaliste aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Résultats des votes

TROPHEE ABDOURAHMANE NDIAYE FALANG (Lutte Sans Frappe)

Saison 2022-2023

Ordinateur : 196

Siny Sembène : 102

Ngor Niakh : 83

Saison 2023-2024

Général Malika : 211

Mbaye Diop : 105

Siny Sembéne : 77

Meilleur Lutteur Avec Frappe

Saison 2022-2023

Zarco : 212

Boy Niang 2 : 108

Tapha Tine : 78

Saison 2023-2024

Modou Lo : 283

Doudou Sané : 117

Zarco : 68

TROPHEE IBRAHIMA COULIBALY

SAISON 2022-2023

Lamine Camara (GF) : 207

Abdoulie Kassama (Casa) : 117

Jean Louis Barthélémy Diouf (GF) : 88

SAISON 2023-2024

Cheikh Lo Ndoye (Jaraaf) : 226

Souleymane Cissé (Jaraaf) : 175

Joseph Layouss Samb (TFC) : 50

TROPHEE JULES FRANÇOIS BOCANDE

SAISON 2022-2023

Boulaye Dia (Salernita) : 222

Sadio Mane (Bayern) : 133

Ilimane Ndiaye (Sheffield) : 86

SAISON 2023-2024

Nicolas Jackson(Chelsea) : 203

Kalidou Koulibaly(Al-Hilal) : 167

Chérif Ndiaye (Étoile Rouge Belgrade) : 47

Mbaye Diagne (Al Qadsiah FC) : 31

Sadio Mane (Al Nassr) : 27

TROPHEE AMADOU DIA BA

SASION 2022-2023

Mbagnick Ndiaye (Judo) : 295

Bocar Diop (Taekwondo) : 103

Anta Sambou (Lutte olympique) : 60

SAISON 2023-2024

Louis François Mendy (Athlétisme) : 251

Cheikh Tidiane Diouf (Athlétisme) : 122

Yves Bourhis (Canoë Kayak) : 72