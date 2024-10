Sénégal: Mobilisation de l'épargne de la diaspora pour « Sénégal vision 2050 » - La BNDE et Kopar Express nouent un partenariat

Le directeur général de la Banque nationale de développement économique (BNDE), Mamadou Faye, et le directeur général de Kopar Express, Mamadou Ndiaye, ont signé hier, jeudi, à Dakar, une convention de partenariat visant à mobiliser l'épargne de la diaspora pour soutenir la vision « Sénégal Vision 2050 ».

La mise en oeuvre du nouveau référentiel économique du Sénégal, intitulé « Sénégal Vision 2050 », qui ambitionne de bâtir une économie endogène, nécessite des moyens financiers conséquents. À cette fin, l'apport de la diaspora est incontestablement attendu pour soutenir des investissements structurants susceptibles de concrétiser cette vision économique. C'est dans cette optique que la Banque nationale de développement économique (BNDE) et la néobanque destinée aux Sénégalais d'ici et de la diaspora, Kopar Express, ont officialisé hier, jeudi 24 octobre 2024, à Dakar, leur partenariat. Dans le cadre du développement de services bancaires innovants, les deux institutions entendent collaborer pour créer prochainement une banque digitale, CP-BNDE-KP 2, accessible principalement via une application (ordinateur, tablette, smartphone), afin de proposer des services financiers numériques à la clientèle locale, ainsi qu'à la diaspora sénégalaise, au moyen de solutions simples et accessibles.

Les opportunités offertes par cet accord sont nombreuses et s'inscrivent dans une dynamique d'innovation et d'inclusion financière. Ce partenariat offrira, entre autres avantages, « un accès élargi aux services financiers pour les Sénégalais de la diaspora, où qu'ils se trouvent ; un appui et un accompagnement de la diaspora sénégalaise avec des solutions concrètes répondant aux besoins de cette cible ; l'innovation dans les services bancaires grâce à l'intégration de nouvelles technologies ; la réduction des coûts et l'optimisation des opérations ; ainsi qu'une meilleure satisfaction de la clientèle », peut-on lire dans un document transmis à la presse.

Le Secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf, a salué l'initiative, la qualifiant de contribution "fort" appréciable à la recherche de solutions visant à mieux orienter l'épargne de nos compatriotes de l'étranger. Il a affirmé que cette initiative s'inscrit dans « la panoplie de réponses nationales concertées entre acteurs étatiques et non étatiques face à la problématique de la gestion des Sénégalais de l'extérieur, dans une dynamique de partenariat public-privé ».

Ainsi, « des sources de financement diversifiées, telles que celles proposées par cette alliance BNDE/Kopar Express, arrivent à point nommé et s'inscrivent en droite ligne avec notre orientation en matière de gouvernance de la migration », a-t-il déclaré.

Le directeur général de la BNDE, en soulignant l'importance de ce partenariat, a expliqué que celui-ci permettra de mettre en place la banque digitale dans le cadre de ce partenariat, d'assurer la conformité avec la réglementation en vigueur, notamment celle relative à la monnaie électronique, d'offrir des services bancaires innovants et de garantir une gestion transparente des transactions financières. Selon lui, cette convention va « renforcer la position de la BNDE dans le domaine des services financiers numériques en collaboration avec Kopar Express, en mettant un accent particulier sur la diaspora sénégalaise et l'émission de monnaie électronique, tout en respectant les normes de sécurité et de régulation du secteur ».

Mamadou Ndiaye, directeur général de Kopar Express, a affirmé que ce partenariat permettra à l'État du Sénégal de mobiliser, à travers la BNDE, des fonds conséquents issus de la diaspora sénégalaise pour soutenir les investissements structurants liés au nouveau référentiel économique « Sénégal Vision 2050 ». Fort d'un portefeuille de 600 000 clients, Kopar Express espère même doubler ce nombre. Se voulant convaincant, le patron de Kopar Express a souligné que de nombreux « compatriotes investissent dans leur pays d'accueil, faute de structures capables de sécuriser leur investissement. Ainsi, grâce à ce partenariat, le Sénégal pourrait mobiliser plus de 1 800 milliards de francs CFA envoyés chaque année au pays », a-t-il déclaré.