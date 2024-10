Sénégal: De la légitimité de la société civile face aux élus

analyse

Reconnaître la légitimité de la société civile en tant qu'acteur moral et social, sans chercher à la réduire ou la marginaliser. À son tour, elle doit comprendre que son rôle n'est pas de se substituer aux élus, mais d'accompagner et d'orienter l'action publique, tout en restant dans une position critique et indépendante.

Le débat sur la légitimité de la société civile, en opposition ou en complément à celle des élus, a traversé l'histoire politique du Sénégal depuis les indépendances. Depuis l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, le 24 mars 2024, survenue après de longs mois de combats menés concomitamment par des acteurs politiques et ceux de la société civile, la légitimité de ces derniers est au centre de l'actualité en raison de leur détermination dans la lutte pour le changement de régime et du traitement auquel ils font l'objet dans le champ politique.

La société civile sénégalaise a ainsi activement contribué à la sauvegarde des fondements démocratiques du Sénégal, à un moment où le pouvoir de Macky Sall cherchait délibérément à empêcher une alternance politique par la voie des urnes. Elle a, au même titre que d'autres acteurs politiques, mobilisé des ressources humaines, financières, intellectuelles, logistiques pour éviter le recul démocratique du pays.

Ainsi, depuis l'élection au premier tour, avec plus de 54 % des voix, du président Bassirou Diomaye Faye, cette légitimité se pose avec acuité, que ce soit de manière explicite ou de façon plus insidieuse dans l'espace public. Le risque est réel de voir des acteurs politiques s'octroyer cette victoire et oublier tout le processus et l'engagement de tous les acteurs, y compris ceux de la société civile (universitaires, journalistes, religieux, avocats, médecins, syndicalistes, artistes...) qui ont aussi apporté leur contribution à la victoire contre le régime de Macky Sall, sans compter les luttes démocratiques menées depuis de nombreuses décennies.

Le Sénégal avait besoin de changement, et l'appartenance à un parti politique n'était pas un critère de légitimité dans la lutte pour ce changement. Cette victoire n'est pas seulement celle des acteurs politiques, elle est celle de tous.

Face aux demandes répétées de la société civile pour le respect des engagements du candidat Diomaye, il est nécessaire de s'arrêter pour faire le point sur le rapport entre société civile et acteurs politiques, entre ceux qui sont élus ou nommés et ceux qui contribuent à l'action publique par d'autres moyens. La promotion du nouveau référentiel des politiques publiques qui appelle à la mobilisation de tous pour faire face aux problèmes dont souffre notre pays nécessite l'implication de toutes les forces vives de la nation, qu'elles soient politiques ou issues de la société civile. Mais pour cela, il est important de mieux préciser le rôle, la place, la légitimité de la société civile et les ponts qu'elle doit établir avec les acteurs politiques au service de la Nation.

L'objectif de cet article est d'abord de rappeler les fondements historiques, sociaux et politiques des deux pouvoirs, politiques (partis politiques) et civils (société civile), ensuite d'expliquer comment ils coexistent, se complètent et enfin peuvent parfois entrer en conflit lorsque l'intérêt général est menacé.

Certains acteurs politiques tentent d'aborder cette question sous l'angle de savoir si la légitimité des acteurs civils peut rivaliser avec celle conférée par les urnes. Ce sujet mérite une réflexion approfondie. Cependant, l'objectif de cet article n'est pas d'opposer de manière binaire ces deux formes de légitimité, mais plutôt de comprendre comment elles coexistent, se complètent et, parfois, entrent en conflit.

Cette réflexion propose une analyse détaillée de ces deux formes d'autorité, en tenant compte de leurs fondements, de leurs rôles respectifs face aux enjeux démocratiques contemporains.

Les fondements de la légitimité élective : une autorité issue du processus démocratique

La légitimité élective repose, de manière formelle, sur l'expression de la volonté populaire à travers le vote. Ce processus est central dans toute démocratie, car il permet de conférer une autorité politique aux élus, chargés de représenter l'intérêt général. Le mandat électif, obtenu par la voie des urnes, est perçu comme la validation ultime d'une autorité. Il est souvent présenté comme l'incarnation même du pouvoir démocratique. Pourtant, cette légitimité n'est pas sans limites ni contestations.

L'une des critiques les plus récurrentes est que la légitimité élective repose sur un moment précis -- l'élection --, mais qu'elle peut rapidement s'éroder si l'élu échoue à transformer cette légitimité en action concrète au service de la population. Des exemples emblématiques, comme celui d'Abdoulaye Wade ou encore, plus récemment, de Macky Sall, illustrent comment une légitimité électorale solide peut être mise à mal par des scandales éthiques. Élus légitimement et avec un enthousiasme populaire incontestable, leur autorité s'est effondrée significativement du fait de leur gestion solitaire et parfois autocratique, qui a révélé les failles morales de leur administration respective. Ce type de situation pose une question cruciale : l'élection suffit-elle à garantir la légitimité ?

Dans de nombreux cas, les élus sont tentés de faire des compromis pour conserver leur position, ce qui peut les conduire à adopter des stratégies politiques déconnectées des attentes de leurs électeurs. Cela est particulièrement visible dans des systèmes politiques où la réélection devient un objectif en soi, souvent au détriment du bien commun. Ainsi, la légitimité élective peut parfois être en porte-à-faux avec l'intérêt collectif, surtout lorsque la survie politique devient prioritaire pour l'élu.

En outre, il faut aussi préciser qu'il y a une évolution historique de l'acteur politique. Des travaux dans le domaine de la science politique ont démontré que les acteurs politiques se sont professionnalisés au fil de l'histoire. Ainsi, la rationalité première de l'Acteur Politique Professionnel (APP) est d'abord d'accéder au pouvoir et ensuite de le conserver. Cette rationalité prime parfois sur l'intérêt collectif, en raison notamment des logiques en jeu dans la carrière professionnelle de l'APP.

Si la présidentielle permet, en cas d'élections justes, libres et transparentes, la désignation d'un homme ou d'une femme politique issu(e) des urnes, la manière dont les élections législatives sont organisées ne permet pas la représentation d'élus issus du peuple, élus par le peuple et pour le peuple. Les listes nationales des partis et des coalitions donnent l'opportunité à des femmes et des hommes politiques d'être représentés à l'Assemblée nationale, non pas parce qu'ils ont été choisis pour défendre les intérêts des populations, mais plutôt ceux des leaders politiques qui les ont nommés. Ils sont ainsi assujettis aux ordres de leurs partis et coalitions plutôt qu'à ceux des citoyens. Ils peuvent ainsi être élus, même sans que les gens qu'ils comptent représenter n'aient voté pour eux. Comment voulons-nous alors qu'ils défendent leurs intérêts ?

Toutes ces réalités démontrent les limites de la représentation électorale comme unique légitimité au service de l'intérêt général.

La légitimité de la société civile : une autorité morale enracinée dans l'engagement éthique et l'expertise citoyenne

Contrairement à la légitimité élective, la société civile tire sa légitimité de sa capacité à incarner des valeurs morales, éthiques et des engagements qui transcendent les cycles électoraux. Cette légitimité n'est pas conférée par un vote, mais par l'expérience, l'expertise et l'engagement sur des questions au service de l'intérêt général. Les membres de la société civile ne cherchent pas une légitimité électorale, ils préfèrent défendre l'intérêt général à partir d'expertises spécifiques (artistiques, scientifiques, médiatiques, religieuses, sociétales...) et de valeurs universelles, adaptées au contexte national (les droits de l'homme, la liberté de la presse, l'état de droit, la bonne gouvernance, etc.).

La société civile regroupe une diversité d'acteurs -- leaders religieux, syndicalistes, artistes, militants, intellectuels -- qui incarnent ainsi des intérêts collectifs et ne sont pas nécessairement mus principalement par des ambitions personnelles. Leur légitimité repose sur un référentiel moral, non sur un mandat électif, et c'est précisément cette distinction qui leur confère une force incontestable. Ils transgressent les intérêts partisans des partis et coalitions politiques. Ces acteurs se situent en dehors des jeux de pouvoir traditionnels, et leur autorité se renforce d'autant plus qu'elle s'engage dans des combats porteurs de valeurs enracinées dans notre histoire.

Dans ce cadre, des figures telles que Serigne Cheikh Gaïnde Fatma ou Amadou Makhtar Mbow ont incarné cette légitimité morale. Leur engagement sur des questions politiques, sociales et culturelles a consolidé une autorité bien plus durable que celle des acteurs politiques. À travers le monde, des personnalités comme Nelson Mandela, avant même d'accéder à une légitimité élective, ont d'abord obtenu leur autorité par des combats moraux, incarnant des aspirations collectives. Au Sénégal, la liste pourrait être longue si l'on souhaitait mentionner des figures comme Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, Babacar Niang, Tidiane Baïdy Ly, Seydou Cissoko, Aminata Sow Fall, Lamine Senghor, Seyni Niang, Eugénie Aw, Omar Blondin Diop, Mariama Bâ, Serigne Babacar Matouty Mbow, Makhtar Diack, Babacar Ndiaye, Mamadou Dia, Annette Mbaye d'Erneville, Mohamadou Billy Gueye, Charles Gueye, Babacar Touré, Waldiodio Ndiaye, Sidy Lamine Niass, Moussa Paye, Ousseynou Beye, etc.

Cette légitimité morale est d'autant plus précieuse qu'elle est ancrée dans les réalités du terrain. Contrairement aux élus, souvent perçus comme déconnectés des préoccupations quotidiennes des citoyens, les acteurs de la société civile sont au coeur des luttes sociales, économiques et culturelles. Leur influence dépasse les frontières électorales, car elle repose sur un engagement continu, souvent à long terme, en faveur de causes spécifiques. C'est ainsi qu'au niveau international, des personnalités, y compris très jeunes, comme Greta Thunberg, sans mandat électif, ont su s'imposer sur la scène internationale grâce à leur engagement moral pour des causes universelles, comme le climat. Loin des contraintes électorales, ces figures peuvent agir librement, en s'appuyant sur des valeurs partagées par la société.

Ainsi, l'expertise et la popularité ne suffisent pas à légitimer les acteurs de la société civile. La connexion avec les citoyens, leur écoute, leur confiance, leur plébiscite sont nécessaires pour renforcer la légitimité de la société civile. Même si celle-ci est très peu mobilisée, elle est capitale pour leur légitimité auprès des acteurs politiques, souvent intéressés par la collaboration que lorsqu'ils pensent pouvoir en tirer profit dans leur rationalité d'accéder et de conserver le pouvoir.

La société civile face au danger de la politisation : le risque d'une perte de légitimité

L'une des grandes questions que pose la légitimité de la société civile est celle de son entrée dans l'arène politique. Lorsque des personnalités issues de la société civile choisissent de se lancer en politique, elles peuvent perdre la légitimité morale qui les caractérise. L'exemple de Youssou Ndour au Sénégal est à cet égard édifiant. Leader populaire et reconnu pour ses engagements artistiques et sociaux, son entrée en politique n'a pas réussi à capitaliser sur sa popularité. Il a vu son image se diluer, ce qui soulève une problématique majeure : la société civile peut-elle maintenir son influence en s'engageant dans la compétition électorale ?

Cette question ne concerne pas uniquement Youssou Ndour. De nombreuses figures publiques à travers le monde ont connu des destins similaires. En France, Bernard Kouchner, après avoir été une figure éminente de la société civile en tant que fondateur de Médecins Sans Frontières, a vu son influence décliner en rejoignant le gouvernement. Aux États-Unis, des personnalités comme Michael Bloomberg ou Cornel West, en entrant en politique, ont également rencontré des difficultés à maintenir leur légitimité d'origine.

La société civile, en entrant en politique, adopte nécessairement les codes du pouvoir électoral, ce qui l'oblige à faire des compromis et parfois des compromissions. Or, c'est précisément ce qui érode sa légitimité morale. L'autorité de la société civile repose sur sa capacité à rester indépendante des logiques partisanes et électorales. Dès lors qu'elle entre dans le jeu politique, elle s'expose aux mêmes critiques que les élus : opportunisme, compromission, perte de valeurs, rationalité électorale...

Il faut cependant noter que dans certains cas, la politisation de figures de la société civile peut aussi être un moyen de renforcer leur influence, à condition qu'elles parviennent à maintenir leur intégrité morale et, le plus souvent, à refuser de s'insérer dans les jeux partisans. Sauf que, lorsqu'elles s'engagent dans l'arène politique, il leur est souvent difficile d'être indépendantes, car soumises à l'autorité des hommes politiques élus et à la contrainte de la solidarité partisane.

La société civile comme contre-pouvoir et partenaire dans la gouvernance démocratique

Malgré les risques liés à la politisation, la société civile demeure un partenaire privilégié de l'acteur politique dans tout système démocratique. Son rôle ne se limite pas à la critique des actions politiques ; elle est aussi un partenaire essentiel pour l'identification des problèmes publics, la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques. La société civile agit ainsi comme un régulateur, un acteur qui veille à ce que l'action politique soit conforme aux intérêts collectifs. Aujourd'hui, le paradigme dominant des politiques publiques est la gouvernance, en raison d'une part de la complexité des enjeux et défis auxquels les gouvernements sont confrontés, mais aussi de la nécessité d'impliquer d'autres acteurs, dont la société civile, dans la gestion des affaires publiques. La gouvernance démocratique est devenue une exigence aussi bien des citoyens que des partenaires techniques et financiers de nos États.

Dans ce domaine, l'une des principales forces de la société civile réside dans sa capacité à incarner une vision à long terme, au-delà des impératifs électoraux, à mobiliser son expertise et à s'exprimer et défendre l'intérêt général. Là où les élus sont souvent limités par des objectifs de résultats immédiats, ou confrontés au hiatus entre leurs promesses électorales et leurs réalisations liées aux contraintes de leur réélection, les acteurs de la société civile peuvent se concentrer sur des enjeux structurels, des réformes profondes et une vision globale des transformations nécessaires et des mesures qui peuvent paraître impopulaires mais au service de l'intérêt général. Cela en fait une source précieuse de propositions intellectuelles et de mobilisation autour des grands débats publics.

Toutefois, pour que cette relation soit constructive, il est nécessaire que les deux sphères -- société civile et politique -- se respectent mutuellement et soient conscientes des attributs de l'une et de l'autre. Les élus doivent reconnaître la légitimité de la société civile en tant qu'acteur moral et social sans chercher à la réduire ou à la marginaliser, mais aussi reconnaître sa contribution au service de l'intérêt général. Parallèlement, la société civile doit comprendre que son rôle n'est pas de se substituer aux élus, mais d'accompagner et d'orienter l'action publique, tout en restant dans une position critique, indépendante et constructive. Dans le management des politiques publiques, elle doit jouer un rôle de veille et de rappel des priorités des citoyens, de surveillant du processus décisionnel, d'acteur dans la mise en oeuvre de politiques, là où les compétences de l'État sont limitées, et de chargée du suivi et de l'évaluation des engagements pris par les femmes et hommes politiques.

Les dangers de la remise en question de la légitimité civile : un signe avant-coureur de l'autoritarisme

Lorsque les régimes politiques cherchent à saper la légitimité de la société civile, ils s'engagent généralement sur une voie dangereuse, celle de l'autoritarisme. L'histoire a montré que l'attaque contre la société civile est souvent l'un des premiers signes d'une dérive autocratique. Des régimes comme ceux de Robert Mugabe, Donald Trump ou encore Abdoulaye Wade et Macky Sall, ont tous cherché à affaiblir les contre-pouvoirs civils, qu'il s'agisse de la presse, des intellectuels, des syndicats, des artistes ou des associations.

Cette dynamique est récurrente et doit servir d'alerte pour les démocraties modernes. Toute tentative de détruire ou de marginaliser la société civile doit être perçue comme une attaque directe contre la démocratie elle-même et l'intérêt général qu'elle incarne. La société civile est la garante d'un équilibre nécessaire entre pouvoir et contre-pouvoir, entre légitimité élective et morale, entre intérêt partisan et intérêt général. La démocratie ne peut s'épanouir pleinement que lorsque ces deux sphères collaborent, tout en respectant leurs rôles respectifs.

En clair, la légitimité de la société civile, bien qu'elle ne repose pas sur des élections, est tout aussi cruciale que celle conférée par les urnes. Elle joue un rôle de contre-pouvoir, de vigie, mais aussi de partenaire dans l'élaboration des politiques publiques. En garantissant un équilibre entre la légitimité élective et celle morale de la société civile, les systèmes démocratiques modernes peuvent espérer répondre aux aspirations de leurs citoyens de manière plus juste et plus durable.

Ce dialogue entre ces deux formes de légitimité est essentiel pour la stabilité des institutions et la pérennité des régimes démocratiques.

Le 24 mars 2024 doit marquer un tournant historique, permettant au Sénégal de s'engager sur cette voie de collaboration entre les politiques et les différents segments de la société, qui souhaitent ardemment que cette troisième alternance réussisse et permette à notre cher pays de s'engager résolument sur le chemin de l'éradication de la pauvreté endémique, de la souveraineté, de l'équité et de la justice.

Les deux auteurs sont membres du Groupe de réflexion et d'action pour la sauvegarde de la démocratie et de l'État de droit, Sursaut Citoyen.

René Lake est journaliste et analyste politique

Elhadji Mamadou Mbaye est enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB