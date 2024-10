Togo: Café-cacao - Une filière moderne, compétitive et respectueuse de l'environnement

La cérémonie de lancement de la campagne de commercialisation du café et du cacao s'est tenue vendredi à Lomé, marquant une étape clé pour les acteurs de ces filières.

Organisée par le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC), cette rencontre avait pour but de promouvoir une commercialisation encadrée par des normes strictes et respectueuses des procédures en vigueur.

'En ligne avec l'objectif 2030, la filière souhaite devenir un modèle de performance, de création de richesses et d'emplois décents', a déclaré Enselme Gouthon, qui est à la tête du CCFCC.

À cet effet, un plan de développement a été élaboré, avec le soutien des autorités.

Ce plan stratégique, qui bénéficie de l'appui du président Faure Gnassingbé, vise à renforcer les chaînes de valeur des deux produits.

Les objectifs de cette nouvelle approche sont variés : désengagement de l'État dans la production, amélioration des revenus des producteurs, responsabilisation des acteurs de la filière et lutte contre les pratiques de contrebande. L'accent est également mis sur la qualité et la compétitivité, permettant ainsi au café et au cacao togolais d'accéder aux marchés internationaux.

Le respect des procédures et la transparence sont au coeur de la nouvelle stratégie du CCFCC.

Les autorités locales et les acteurs des filières sont appelés à intensifier leurs efforts pour lutter contre la contrebande, qui perturbe le marché et affaiblit les revenus des producteurs.

Une collaboration a été mise en place, notamment entre la Fédération des Unions de Producteurs de Café et de Cacao du Togo (FUPROCAT) et le Syndicat Indépendant des Acheteurs de Café et de Cacao du Togo (SIACCTO), afin d'assurer un contrôle strict des pratiques commerciales.

Le Togo, bien que modeste producteur, se distingue par la qualité de son cacao. Lors du concours « Cocoa of Excellence Awards 2023 », trois producteurs togolais ont été primés.

Cette reconnaissance renforce l'image du Togo et ouvre des perspectives de marchés de niche pour un cacao de haute qualité, apprécié par les importateurs et chocolatiers.

En route vers une filière durable et équitable

Pour cette campagne 2024-2025, le Togo a délivré des agréments à 24 opérateurs économiques, engagés à respecter les critères de qualité et de transparence.

Le CCFCC, oeuvre à une meilleure traçabilité et à un suivi rigoureux des transactions, garantissant ainsi une rémunération juste aux producteurs.

Des actions de formation et d'appui ont également été mises en place pour améliorer les capacités des producteurs, soutenir la diversification et renforcer la durabilité de la filière.

Ce lancement de campagne marque donc une nouvelle ère pour le secteur café-cacao dans une dynamique de transformation vers une filière moderne, compétitive et respectueuse de l'environnement.