Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Octobre 2024

Gabon : Référendum 2024- Des bulletins verts et rouges pour voter

Les gabonais inscrits sur les listes électorales devront, le 16 novembre prochain, choisir entre deux couleurs pour s’exprimer lors du vote référendaire, le «OUI» sera représenté par un bulletin vert, et le «NON» par un bulletin rouge, a annoncé le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault, lors d’une conférence de presse ce vendredi 25 octobre. Cette innovation apportée par les autorités de la Transition vise à faciliter le vote et à éviter toute confusion. Il n’y aura pas de bulletin blanc ou nul. « Au cours de cette échéance importante, il sera mis à la disposition des électeurs deux bulletins, dont les modalités sont déterminées par le Décret n° 0406/PR/MIS du 21 octobre dernier», a déclaré Hermann Immongault.(Source :agp)

Sénégal : Elections législatives - Macky Sall, Karim Wade et Amadou Ba votent Samm Sa Kaddu à Dakar

Les prochaines Législatives seront âprement disputées dans le département de Dakar. Dans le but de rafler tous les sept sièges en lice, Samm Sa Kaddu, Takku-Wallu et Jam Ak Jerin ont mis en place « une grande inter-coalition » et entendent voter une liste. L’annonce a été faite ce vendredi autour d’un point de presse que les leaders issus de ses coalitions ont organisé. Selon Babacar Mbengue, pour gagner la ville de Dakar, il a été unanimement décidé par l’inter-coalition de voter la liste Samm Sa Kaddu, dirigée par le maire de Hann Bel-Air him self. Selon lui, plusieurs faits et non des moindres ont conduit à cette décision politique. « Après 7 mois de la Présidentielle, force est de reconnaître que les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs.(Source : adakar.com)

%

Niger : Décès de Hama Amadou- Le Chef de l’Etat rend un dernier hommage à l’illustre disparu

Le Président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a rendu, dans la matinée de ce vendredi 25 octobre 2024 au palais présidentiel, un dernier hommage à l’ancien Président de l’Assemblée Nationale et ancien Premier ministre, Hama Amadou, rappelé à Dieu le jeudi 24 octobre à Niamey à l’âge de 74 ans. C’était en présence des membres du gouvernement, du gouverneur de la région de Niamey ainsi que de l’administrateur délégué de la ville de Niamey, des corps diplomatiques accrédités au Niger, des leaders religieux et traditionnels, de sa famille, parents, amis, connaissances et adversaires politiques que le Chef de l’Etat a dirigé la cérémonie officielle des obsèques funèbres du l’ancien acteur politique et autorité morale du parti MODEN/FA LOUMANA, Hama Amadou, né le 3 mars 1950 à Youri et rappelé à Dieu ce jeudi à Niamey. (Source : Anp)

Rca : Gouvernance - Projet de loi controversé sur les « agents étrangers »

La Centrafrique prépare une loi sur les « agents étrangers » qui suscite l'inquiétude d'une partie de la société civile, des ONG, des médias et des partenaires internationaux du pays, a-t-on appris cette semaine de sources concordantes à Bangui.Le texte devait être présenté au parlement vendredi mais la Commission de l'Assemblée Nationale, en charge de l'examen du texte a recommandé jeudi de le renvoyer au gouvernement "pour complément d'information". Une pétition demandant le retrait de ce texte "liberticide" a été signée par 44 plateformes d'associations nationales et déposée jeudi à l'Assemblée Nationale, a indiqué à l'Afp Moïse Adoumbaye, responsable administratif du Réseau des Organisations de la Société Civile pour la Gouvernance et le Développement (ROSCA-GD).La Centrafrique, deuxième pays le plus pauvre du monde selon les Nations unies subsiste essentiellement grâce à des fonds alloués par des institutions internationales comme le Fmi ou la Banque Mondiale, et avec des aides d'urgence déployées par de nombreuses ONG. (Source : Rfi)

Mali : Retour à l’ordre constitutionnel - Général Abdoulaye Maïga rassure

Accompagné du président de l'Autorite Indépendante de de Gestion des élections (Aige) Me Moustapha Cissé, le ministre d'Etat, ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentra- lisation, Porte-parole du Gouvernement, le désormais Général de Division Abdoulaye Maïga, a dé claré: malgré le contexte sécuritaire particulier, les autorités tiennent à ce que le retour à l'or dre constitutionnel demeure une réalité". Une déclaration qui ne passera pas inaperçue auprès de la classe politique et des organisations de la société civile à caractère politique qui attendent impatiemment que le le Mali renoue avec la démocratie. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : 17e édition du SIAO- Faire de l’artisanat un facteur de transformation structurelle des économies et de promotion de l’emploi

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé le vendredi 25 octobre 2024, la cérémonie officielle d’ouverture de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) placée sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ».Dans son discours prononcé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem PODA, le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a salué « l’importance capitale » du thème qui met en avant le rôle déterminant de l’artisanat dans le développement économique et social de l’Afrique tout en soulignant l’implication et l’engagement de la jeunesse dans ce secteur. (Burkina24)

Bénin : Hydrocarbures - Le Bénin bientôt pays producteur et exportateur de pétrole, annonce du ministre des mines

Le Bénin deviendra dès 2025, pays exportateur de pétrole, a annoncé, jeudi 24 octobre 2024, Samou Adambi, ministre de l’énergie, de l’eau et des mines. La nouvelle est tombée le jeudi 24 octobre 2024. Le Bénin deviendra d’ici 2025, pays exportateur de pétrole. L’information émane de Samou Adambi, ministre de l’énergie, de l’eau et des mines. « L’année prochaine, je vous assure que le gouvernement mettra tout en œuvre pour commencer par extraire en eau profonde. Nous avons déjà l’or blanc, mais on aura l’or noir. Depuis 8 ans et demi, on y travaille à travers des partenaires sérieux, il y en a, c’est chose faite, l’année prochaine, nous allons commencer par être un pays exportateur de pays brut », a-t-il déclaré lors de son allocution à la cérémonie d'inauguration du poste 161/63/15 kV de Sèmè Kpodji. (Source : acotonou.com)

Togo : Urbanisme- Un guide pour une gestion durable des villes en élaboration

Le Togo s'apprête à franchir une étape importante vers une urbanisation plus responsable. Le ministère de l’urbanisme, de l’habitat et de la réforme foncière a en effet validé provisoirement, le mercredi 23 octobre, un manuel d’élaboration et d’implantation des documents d’urbanisme, destiné à harmoniser les pratiques.Cet outil, mis en place avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), définit le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les documents dans la planification urbaine. Il précise les fonctions, décrit le contenu requis pour chacun d’eux, ainsi que les étapes de conception. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Tourisme et Loisirs- Lancement d'une période de régularisation administrative pour les établissements

Le ministère du tourisme et des loisirs, sous la direction du Ministre Siandou Fofana, a annoncé l'ouverture d'une période de régularisation administrative à l'intention des établissements de tourisme et de loisirs opérant sur le territoire national. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du respect des dispositions légales du secteur, vise à garantir la conformité des entreprises aux réglementations en vigueur. Selon le communiqué officiel, cette régularisation concerne les établissements de tourisme et de loisirs pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 décembre 2024. Elle permettra aux opérateurs de régulariser leurs documents administratifs afin d'assurer l'exploitation légale de leurs activités. Parmi les pièces à jour figurent l'agrément technique et professionnel, la licence d'exploitation, l'autorisation d'ouverture et tout autre document délivré par le ministère du tourisme et des Loisirs. (Source : fratmat.info)