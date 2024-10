Cote d'Ivoire: Journées nationales du caoutchouc naturel- La production ivoirienne d'hévéa a atteint 1,6 million de tonnes en 2023

La production de caoutchouc naturel s’élève à 1, 6 million de tonnes en 2023 contre 164 138 de tonnes en 2005, soit une production multipliée par 10 en 18 ans. Cette information a été rendue publique par le président du conseil d’administration de l’Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire (Apromac), Charles-Emmanuel Yacé, au cours de la 1ère édition des Journées nationales du Caoutchouc naturel, le 25 octobre 2024 à Abidjan. Rapporte le Cicg et la presse locale.

Selon le président de l'Apromac, le nombre de producteurs villageois est de 180 000 et le nombre d’usines de première transformation fonctionnelle est de 40. Charles-Emmanuel Yacé a indiqué que le succès de l’hévéaculture ivoirienne est le fruit de l’action de l’État et d'une synergie entre producteurs, transformateurs, commerçants et partenaires nationaux et internationaux.

Aussi ajoute la source, le président de l’Apromac a assuré que l’avenir de la filière hévéa en Côte d’Ivoire s’annonce prometteur, grâce à une production de caoutchouc naturel qui continuera de croître dans les années à venir, portée par des rendements agricoles élevés et à l’expansion des surfaces cultivées.

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, a fait savoir que grâce à l’amélioration de l’environnement des affaires et aux conventions fiscales signées entre l’État et les entreprises, la capacité d’usinage totale en activité est de plus de 2,2 millions de tonnes par an.

En procédant à l'ouverture officielle lesdites journées, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a invité les hévéaculteurs ivoiriens à augmenter leur production. Le 2e appel, lancé par le chef du gouvernement ivoirien, consiste à améliorer la transformation du caoutchouc en passant à la 2e et 3e transformation , pour que les gains soient énormes tant pour les producteurs que pour les industriels. Toute chose qui améliorera, ipso facto, la chaîne de valeur. il convient de relever plusieurs défis, entre autres, la mise sur pied de la centrale des risques, la construction de l'académie des métiers de l'hévéa, la labellisation du caoutchouc « made in Côte d'Ivoire ».