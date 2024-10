Maroc: INDH/M'diq-Fnideq - Campagne de sensibilisation sur l'allaitement maternel

Al Allyene — Quelques 60 femmes ont bénéficié, vendredi à la commune Al Allyene (préfecture de M'diq-Fnideq), d'une campagne de sensibilisation sur l'allaitement maternel, à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une série de campagnes de sensibilisation à la santé de la mère et de l'enfant, organisées par le comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture de M'diq-Fnideq, en partenariat avec l'association régionale de l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) de M'diq-Fnideq, la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale, et des associations de la société civile au niveau de la commune d'Al Allyene.

Placée sous le thème "Base de la société d'aujourd'hui et capital de demain", cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre de la 3è phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), notamment du programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", vise à faciliter l'accès des mères et enfants aux services de santé, à leur offrir des connaissances de base pour prendre soin des nourrissons et enfants, tout en sensibilisant les femmes à l'importance de l'allaitement et d'une alimentation saine.

Cette action de sensibilisation, au cours de laquelle des produits d'hygiène et des fournitures paramédicales ont été distribués aux participantes, a été l'occasion de mettre en lumière la contribution de l'INDH à l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales, constituant ainsi un élément essentiel des stratégies intégrées pour atteindre un développement durable, qui est étroitement lié à la justice territoriale, ainsi que de rappeler les engagements de l'INDH et de ses partenaires en faveur du renforcement du rôle des femmes rurales dans divers domaines.

A cet égard, la représentante de l'association régionale de l'UNFM de M'diq-Fnideq, Manal Bouanani, a souligné que l'INDH, en partenariat avec l'association et la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale, organise une campagne de sensibilisation au profit des femmes rurales récemment accouchées et allaitantes, en célébration de la Journée internationale de la femme rurale et dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de l'association.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bouanani a relevé que l'association s'intéresse à l'ensemble des femmes, en particulier les femmes rurales, notamment en ce qui concerne leur santé et celle de leurs enfants, en veillant à la promotion de leur autonomisation économique et leur intégration dans l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat, la formation professionnelle et d'autres programmes dédiés à l'amélioration de la situation des femmes rurales.

De son côté, Souhaila El Amrani, sage-femme de l'association régionale de l'UNFM à M'diq, a mis en avant l'importance des campagnes de sensibilisation en faveur des femmes rurales sur les bienfaits de l'allaitement maternel et ses effets, tant physiques que psychologiques, sur la mère et l'enfant.

"Il est essentiel d'allaiter durant les six premiers mois, ce qui permet de renforcer l'immunité de l'enfant et de répondre à ses besoins essentiels durant les premières années", a-t-elle précisé.

Selon les données du CPDH de la préfecture de M'diq-Fnideq, l'INDH a permis, dans le cadre de son deuxième programme relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, à six jeunes filles rurales de bénéficier des services des centres d'intégration pour les personnes en situation de handicap à M'diq et Fnideq, tandis que 55 femmes et jeunes filles rurales en situation de handicap ont profité des services sociaux de deux projets s'inscrivant dans le cadre de ce programme.

Pour le troisième programme d'"Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", qui a pour objectif d'accroître l'employabilité des jeunes, de développer le marché du travail et de garantir la pérennité des projets, 11 projets ont été réalisés en faveur des femmes rurales, en plus de l'approbation du financement de deux coopératives féminines dans le secteur du tourisme rural et de la fabrication de produits cosmétiques.

Dans le cadre du quatrième programme relatif à l'"impulsion du capital humain des générations montantes", visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles rurales, 142 mères, dont 44 allaitantes, ont bénéficié d'ateliers de sensibilisation à Al Allyene, avec la distribution de 75 kits de santé pour les mères et les nourrissons, dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH, la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la protection sociale, et de l'association régionale de l'UNFM à la préfecture de M'diq-fnideq

En outre, 46 mères, dont 26 allaitantes, ont participé aux ateliers de sensibilisation à la commune de Belyounech, qui ont été marqués par la distribution de 51 kits de produits d'hygiène et de fournitures paramédicales destinés à améliorer la santé de la mère et des nourrissons, tandis que 885 filles ont bénéficié de l'enseignement préscolaire en milieu rural, et 26 postes ont été créés pour des jeunes filles rurales en tant qu'éducatrices dans ces unités entre 2019 et 2024.

Il est à noter que l'INDH s'engage, dans le cadre de son approche innovante et pratique axée sur des résultats concrets, à participer aux efforts visant à améliorer les différents indicateurs relatifs à la santé de la mère et de l'enfant.