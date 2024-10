Congo-Kinshasa: Beni - Des rues et avenues dans un état piteux à la suite des pluies diluviennes

Depuis le début de la saison des pluies, plusieurs rues et avenues de la ville de Beni (Nord-Kivu) se trouvent dans un état piteux.

Dans plusieurs quartiers de cette ville, ces rues et avenues autrefois praticables sont désormais impraticables à cause de fortes pluies qui ont créé des nids de poules et des flaques d'eau.

C'est notamment le cas de l'avenue menant au quartier Ntoni à partir du rond-point Enra, à l'entrée du marché central Kilokwa depuis la rue Sivirwa, et sur plusieurs autres avenues des quatre communes de Beni.

« La pluie a vraiment abîmé certaines avenues. Il y a de la boue et des rigoles qui traversent les voies à cause de l'absence de canalisations. Si les cantonniers entretenaient régulièrement les rues et avenues, cela ne serait pas arrivé », a fait savoir un habitant de Beni.

Cette situation complique non seulement la circulation des piétons, mais également celle des engins roulants.

Un motard a exprimé sa déception :

« Nous sommes très déçus. Les avenues étaient en bon état quand le Fond Social de la RDC s'occupait de leur entretien. Mais maintenant, comme il ne travaille plus, tout est à l'arrêt. Pour nous, les taximen, c'est un vrai problème. Nos motos tombent souvent en panne, les pneus crèvent rapidement, et avec tous ces nids de poules, nos amortisseurs s'abîment ».

Pour leur part, les habitants de Beni appellent les autorités à intervenir rapidement, soulignant que l'entretien de la voirie urbaine devrait être une priorité.