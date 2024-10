Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2024-2025 - Des kits scolaires, du matériel didactique et informatique offerts au collège moderne et au groupe scolaire de Kato

L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en République de Chine, Dosso Adama, a offert plus de 650 kits scolaires aux écoliers du groupe scolaire de Kato. Il a également donné du matériel didactique et informatique d'une valeur totale de 10 millions de FCFA au collège moderne de Kato, un village de la sous-préfecture de Worofla dans le département de Séguéla.

Le représentant de l'ambassadeur, Saïd Dosso, a remis ces dons lors d'une cérémonie le 21 octobre 2024, à Kato, en présence de la chefferie, des responsables du Comité de gestion des établissements scolaires (Coges) et des enseignants.

Les kits scolaires comprennent des livres, des cahiers, des ardoises, des stylos, des crayons et des règles. Quant au matériel didactique et informatique, il s'agit des ordinateurs, des imprimantes, des photocopieuses, des tableaux blancs à marqueur, des livrets de notes, des cahiers de texte et des paquets de papier rame.

L'ambassadeur Dosso Adama a offert ces équipements pour améliorer les conditions de travail du personnel d'encadrement et des enseignants, ainsi que les conditions d'apprentissage des élèves fréquentant cet établissement, a expliqué M. Said lors de la remise des dons. Il a encouragé les élèves, les enseignants et les encadreurs à en faire bon usage pour favoriser l'épanouissement et la réussite scolaire des élèves.

M. Dosso a souligné la volonté du donateur d'améliorer les conditions de travail des enseignants et de l'administration, mais aussi celles des apprenants, afin de leur offrir les mêmes chances de réussite que les autres enfants du pays.

Le principal du collège, Gozabli Basile, tout comme le directeur de la deuxième école du groupe scolaire, Konan Bah, a salué l'action de « haute portée sociale » d'Adama Dosso qui permet de soulager les familles surtout défavorisées du village. Il a affirmé que le diplomate ne ménage aucun effort pour leur offrir l'aide nécessaire à la bonne marche de l'école dans le village. Il a engagé l'ensemble du personnel d'encadrement et enseignant à accompagner cette bonne volonté pour faire de l'école de Kato une école d'excellence et de qualité.

Le collège moderne de Kato a ouvert en cette rentrée scolaire 2024-2025 avec une promotion de sixième et une promotion de cinquième, composées des élèves du village qui étaient inscrits dans les collèges de la région du Worodougou. Il compte à ce jour 170 élèves répartis dans deux classes de 6è et une classe de 5e.