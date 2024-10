Afrique: Première édition du SIREXE- Déjà plus de 300 sociétés enregistrées

A environ un mois de la ténue du Salon international des ressources extractives et énergétiques (SEREXE) les choses avancent bien. Prévu du 27 novembre au 2 décembre 2024 au Parc des expositions d’Abidjan, le SIREXE représente une véritable opportunité significative pour la Côte d’Ivoire, comme l'a souligné Cissé Sabatti, commissaire général du salon. L’évènement a pour thème : « Développement durable des industries extractives et énergétiques : quelles politiques et stratégies ».

Le vendredi 25 Octobre 2024, face à la presse, il a indiqué que le SIREXE 2024 s'inscrit dans la vision stratégique du président Alassane Ouattara, qui aspire à faire de notre pays une économie à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030.

M.Cissé Sabatti a également noté que ce salon est axé sur les secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie, favorisera la promotion des ressources essentielles au développement économique et à la prospérité de la Côte d'Ivoire. Le commissaire général du SIREXE 2024 a encouragé les journalistes et les professionnels des médias à s'impliquer activement dans cet événement d'envergure que la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir. « Il est impensable pour le ministère des mines, du pétrole et de l’énergie d'organiser un événement aussi important sans impliquer les acteurs médiatiques », a-t-il déclaré.

Mme Aka Mireille, porte-parole du SIREXE, a rappelé les objectifs principaux du salon. Elle a expliqué que le Salon international des ressources extractives et énergétiques a pour but de renforcer les partenariats à la fois sous-régionaux et internationaux afin de mobiliser des financements ; de valoriser les atouts de la Côte d'Ivoire ; d'harmoniser les activités industrielles avec la protection de l'environnement ; et de sensibiliser le grand public aux secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie.

La porte-parole du SIREXE a également présenté le programme d'activités, qui inclut un contenu scientifique (conférence ministérielle, sessions promotionnelles des trois secteurs, sessions réservées aux pays invités) ainsi que des activités destinées au grand public telles qu'un concours hackathon et des journées carrière.

Lors de son intervention, Augustin Akou, directeur général de 2A Consulting, l'agence événementielle chargée de l'organisation a annoncé qu'à un mois du salon, plus de 300 sociétés étaient déjà inscrites. Il a précisé que le salon se divise en trois segments : SIREXE institutionnel, SIREXE PRO et SIREXE grand public. « Le hall 1 d'exposition est entièrement rempli. Nous sommes désormais sur le hall 2 qui est en train d’être plein. Nous nous demandons s’il faut penser à un troisième hall. Cela démontre l’engagement des professionnels », a déclaré le directeur général de 2A Consulting. Augustin Akou a également encouragé les entreprises intéressées par des collaborations avec les décideurs des secteurs minier, pétrolier et énergétique à participer au SIREXE. Plus de 50 Pdg ont déjà confirmé leur présence, a-t-il indiqué. « Il est essentiel de venir explorer ce secteur. Le SIREXE n'est pas uniquement destiné aux professionnels et techniciens. Les entreprises de services ivoiriennes doivent également s'engager dans cet événement », a-t-il ajouté.