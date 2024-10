Afrique: Football féminin / COSAFA - Les Barea relèvent le défi face au Malawi

Madagascar jouera cet après-midi contre le Malawi en Afrique du Sud. Ce match entre dans le cadre de la deuxième journée du Cosafa Senior Women's Championship.

Décisif. Madagascar jouera ce samedi à 14 heures le match comptant pour la deuxième journée du Cosafa Senior Women's Championship au stade de Gelvandale à Gqeberha, à Cape en Afrique du Sud. Les Barea filles ont bien entamé cette compétition zonale avec une bonne note en s'imposant sèchement 5 buts à 1 contre le Club M de Maurice mercredi.

« Nous étions supérieures techniquement... Les joueuses ont su concrétiser les occasions », confie la coach Hortensia Mamihasina.

Après la journée inaugurale, Madagascar occupe la position de leader dans le groupe B, accumulant 3 points devant le Malawi et le Botswana, crédités d'un point chacun. Ces derniers se sont neutralisés sur un score nul (1-1) pour le compte de la première journée. Les Barea joueront cet après-midi contre les Flammes du Malawi, championnes en titre de ce championnat d'Afrique zone australe. Cette nation est l'une des favorites de la région. Elle avait disputé la finale en 2021 et avait perdu en match de classement pour la troisième place en 2018. « Les Malawites ont une très bonne condition physique et sont efficaces techniquement... Nous allons donc jouer la prudence, renforcer la défense et profiter des contre-attaques », souligne la technicienne. Ce match sera crucial pour les Barea pour espérer se qualifier en demi-finales, car seule l'équipe mieux classée de chaque groupe gagnera l'unique ticket en jeu.

Automatisme

Renforcées par six expatriées, dont cinq originaires des Comores et une d'Allemagne, cette équipe bénéficie d'un atout considérable. Cependant, le manque de temps pour s'entraîner ensemble pose un défi. «J'insiste auprès des joueuses sur l'importance de bien communiquer sur le terrain durant le match, car nous n'avons que très peu de temps pour travailler l'automatisme», rassure la technicienne. Après l'élimination précoce à la précédente édition, ce groupe compte bien créer la surprise et fera tout pour assurer la victoire ce samedi dans l'objectif de se rapprocher du Final Four.

Le Malawi a toujours été la bête noire de l'équipe malgache au Cosafa. L'an passé, Madagascar terminait dernier du groupe après trois défaites en autant de rencontres : 1-3 contre le Malawi, 0-3 contre l'Afrique du Sud, septuple tenante du titre, et 1-2 contre l'Eswatini.

Auparavant, Madagascar avait été absent pendant trois éditions (2020, 2021, 2022). En 2019, la sélection malgache n'avait pas sorti la poule, battue par le Malawi (0-2), puis par l'Afrique du Sud (0-3), et avait arraché l'unique victoire 5-1 contre les Comores.