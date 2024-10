Madagascar: Patrimoine musical - Le projet Saïry s'ouvre aux artistes locaux

Installé à Bordeaux, en France, depuis 2022, le projet Saïry s'impose comme un fervent défenseur de la culture malgache, mettant en lumière la musique locale à travers une multitude d'activités à l'étranger.

Actuellement, le projet aspire à collaborer avec des artistes locaux, une initiative annoncée hier lors d'une rencontre avec la presse au Piment Café à Behoririka. Après avoir organisé une Carte blanche avec Rija Randrianivosoa et plusieurs artistes comme Lalatiana et Fenoamby, Saïry a également orchestré des événements marquants en 2023, notamment la tournée estivale France et Portugal dirigée par Rajery et le concert de Lalatiana au Canada.

Les initiatives ne s'arrêtent pas là. Des Showcase Music Workshops, des concerts au Sunset et aux Suds à Arles, avec des artistes comme Dina et Rija, ont également eu lieu cette année. Pour 2024, Saïry organise une tournée de Teta avec le soutien de l'Institut Français de Tananarive.

L'association, fondée pour diffuser l'art et la culture de Madagascar, s'engage à produire et à promouvoir des spectacles vivants dans divers domaines artistiques, tels que la musique du monde, la danse et le théâtre. Comme le souligne Rija Randrianivosoa, l'un des fondateurs de Saïry, « notre mission est de transmettre les connaissances, les savoir-faire et les significations des musiques de Madagascar et du monde ». L'association soutient ainsi des projets qui visent à réactiver et renforcer les pratiques et expressions artistiques liées au patrimoine culturel malgache, invitant les artistes locaux à se joindre à cette belle aventure.