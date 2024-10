Madagascar: Concours d'innovation - Plastikôo ravit l'Orange Summer Challenge 2024

Le verdict est tombé hier pour l'Orange Summer Challenge (OSC) de cette année. Le bouquet final a eu lieu hier chez Orange Digital Center à la gare Soarano, en présence de Frédéric Debord, directeur général d'Orange Madagascar.

La palme est revenue à Plastikôo, une initiative innovante dédiée à la transformation des déchets plastiques en matériaux de construction. La seconde place a été attribuée à Solar Focus, un système de collecte d'énergie solaire grâce à de simples panneaux de verre flexibles courbés. En troisième position, Mada Explore, qui propose une immersion touristique dans les paysages de Madagascar à travers un casque AR/VR lié à une cabine climatisée. La quatrième récompense a été décernée à Spare, « Solution for Power Allocation and Resource Efficiency », un système plug-and-play qui permet de surveiller en temps réel la consommation électrique et hydrique, d'identifier les gaspillages et de contrôler à distance les appareils domestiques (lumières, portes, électroménagers).

Un résultat obtenu après le vote du public, effectué via l'application mobile Votepad, pour 40 % de la note globale, les 60 % restants ayant été attribués par un jury national. « Cette année, l'OSC 24, la troisième édition, a offert à trente-deux jeunes étudiants malgaches issus de divers horizons l'opportunité unique de développer des solutions technologiques répondant aux défis contemporains, autour d'un thème ambitieux : «Tech for Impact : Booster l'entrepreneuriat pour un changement constructif !» Durant trois mois, ces jeunes innovateurs, répartis en quatre groupes de huit étudiants, ont travaillé en équipe pour transformer leurs idées en prototypes concrets, grâce à un encadrement sur mesure incluant des formations de pointe et du mentorat dispensés par nos partenaires stratégiques AWS, EY et Nokia, le soutien des experts de l'école du code et du FabLab Solidaire de l'Orange Digital Center, sans oublier l'engagement des salariés d'Orange via la plateforme Engage for Change », ont expliqué les organisateurs, considérés comme la référence dans leur catégorie.

%

Hier, les finalistes ont défendu devant le public, composé d'experts, de partenaires et de décideurs, leurs projets innovants. L'OSC 2024 franchit désormais les frontières avec l'étape internationale, où les finalistes nationaux présenteront leurs projets devant un public et un jury international composés d'experts de renom.