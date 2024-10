Madagascar: Transfert - Tendry évolue une saison à l'ENPPI du Caire

Nouveau départ. Le Barea et attaquant du Disciples FC de Vakinankaratra, Tendry Manovo Mataniah Randrianarijaona, âgé de 26 ans, tourne la page et entame une nouvelle vie, une carrière professionnelle.

Il vient de signer pour une saison renouvelable au club égyptien, Engineering for the Petroleum and Process Industries Sporting Club (ENPPI SC). Ce transfert se réalise grâce au coup de pouce de l'ancien Barea, Voavy Paulin. Le contrat a été finalisé hier après presque un mois de tests dans trois clubs en Égypte. Les deux autres clubs où il a passé des tests sont le Pyramids FC et l'El Gouna FC. ENPPI, un club basé au Caire évoluant en première division, appartient à une compagnie pétrolière et gazière égyptienne. ENPPI a été classé 9e à la Pro League égyptienne à l'issue de la précédente saison, tandis que l'El Gouna FC d'Arnaud Randrianantenaiana a terminé au douzième rang. Dans son palmarès, le club est finaliste de la Ligue des champions arabes en 2006, champion d'Égypte en 2005, vainqueur de la Coupe égyptienne en 2005 et 2011, et finaliste de la Supercoupe en 2005 et 2006.

Sollicité par le sélectionneur Romuald Rakotondrabe pour la double confrontation contre la Gambie à la mi-octobre, Tendry n'a plus rejoint le groupe. L'ancien joueur de CNaPS Sport, puis du Disciples FC depuis 2019, s'est envolé pour l'Égypte le 30 septembre et intégrera immédiatement son nouveau club après trois semaines de tests.