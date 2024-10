Madagascar: Cinéma - Disco Afrika reflète la situation actuelle

Le film long-métrage "Disco Afrika : une histoire malgache" de Luck Razanajaona a été projeté en avant-première hier au Cinepax Ambodivona.

Projeté en avant-première hier au Cinepax Ambodivona, le film fiction-documentaire "Disco Afrika : une histoire malgache" du réalisateur Luck Razanajaona offre un regard percutant sur les réalités socio-politiques de la Grande île.

Lauréat de cinq prix internationaux, dont le prix du jury à l'Afrika Film Festival Köln, le film a déjà fait sensation dans vingt-quatre festivals internationaux, notamment au Marrakech International Film Festival au Maroc et au Seattle International Film Festival aux États-Unis. La première projection nationale est prévue le 1er novembre à Toamasina, lieu de tournage. Les 81 minutes de Disco Afrika captivent par un montage fluide et une narration saisissante.

"Depuis 2011, j'ai commencé à travailler sur ce film et à chercher des financements à l'international", confie Luck Razanajaona. "J'ai voulu refléter les crises de Madagascar et d'Afrique ainsi que mes observations personnelles en tant que jeune Malgache sur la corruption, le chômage et l'injustice sociale", ajoute-t-il. En évoquant des sujets comme la crise politique, la corruption, le trafic de bois de rose, l'inflation, le délestage, la trahison et la destruction des infrastructures, le film réussit à mettre en lumière la lutte quotidienne des Malgaches.

Musique et cinéma

Pour Herizo Rabary, coproducteur du film, Disco Afrika est autant un hommage à la région Atsinanana qu'une fresque musicale malgache. Luck, également beatmaker, a voulu créer un film musical, intégrant le mouvement panafricain et des éléments de kaiamba. Loin de la capitale, Disco Afrika raconte Madagascar dans toute sa diversité et rend hommage à son patrimoine musical. "Disco Afrika est un récit influencé par l'état d'esprit et la mode des années 70. Je souhaite inviter le public à retourner dans cette époque où de nombreuses valeurs et des mouvements civiques sont nés des suites du mouvement d'indépendance sur le continent africain. Elle correspond à un éveil artistique et musical, dans la continuité des luttes des mouvements indépendantistes", ajoute le réalisateur. Disco Afrika est bien plus qu'un simple film ; c'est un appel à la conscience nationale et un vibrant hommage à Madagascar, qui mérite d'être découvert par tous les Malgaches.