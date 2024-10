Madagascar: Fotadrevo - Les premiers concentrés de graphite exportés

La société canadienne Nextsource Materials Inc., qui exploite la mine de graphite de Molo, confie avoir réalisé ses premières expéditions commerciales de concentrés de graphite vers l'Allemagne et les États-Unis.

De premiers concentrés de graphite extraits de la mine de Molo (Fotadrevo) dans le sud de l'île ont été exportés vers l'Allemagne et les États-Unis. C'est ce qu'annonce la société canadienne Nextsource Materials Inc., qui exploite cette mine de graphite, dans un communiqué jeudi. Ces matériaux ont été exportés à partir du port de Toliara, expose la firme.

«Des conteneurs entiers de concentré de graphite en flocons grossiers de haute qualité ont été exportés du port de Tuléar, à Madagascar, vers l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique (USA) dans le cadre d'accords d'achat existants», indique la société. Elle poursuit en expliquant que «ces premières expéditions de conteneurs de graphite 'SuperFlake' sont destinées aux principaux marchés de demande de produits en graphite à plus forte valeur ajoutée, notamment les matériaux réfractaires et les feuilles de graphite pour l'électronique grand public et les applications ignifuges». Le président et chef de la direction, Craig Sherba, a affirmé qu'il s'agissait d'une étape importante quant aux activités de cette firme minière canadienne et ses ambitions dans la Grande Île. « Il s'agit d'une étape importante dans le développement de Nextsource en tant que fournisseur de matériaux critiques pour les marchés mondiaux et contributeur au développement économique de Madagascar », indique-t-il.

Haute qualité

Nextsource Materials Inc. est une société de développement de matériaux de batterie basée à Toronto, au Canada. Par ailleurs, le projet de graphite de Molo, opéré par la société, figure parmi les ressources de graphite les plus importantes et de haute qualité au monde. Elle est la seule à contenir du graphite Superflake. Selon les chiffres fournis par la société, la mine de Molo contiendrait actuellement une réserve de graphite de 22,4 mégatonnes. Durant cette première phase de la mise en marche de la mine de Molo, les attentes optimales iront jusqu'à 17 000 tonnes par an. Cette production annuelle sera presque décuplée à hauteur de 150 000 tonnes par an lors de l'enclenchement de la phase 2 du programme, qui est censé prendre forme d'ici un ou deux ans. La vie de la mine est estimée à une trentaine d'années.

Selon les estimations des chercheurs environnementaux, d'ici 2026, l'Afrique deviendra le plus grand producteur de graphite naturel pour la fabrication des batteries lithium-ion, avec le Mozambique et Madagascar comme principaux pays fournisseurs. Des installations industrielles de transformation du produit sont aussi mises en place sur place. «La société développe également une activité importante de création de valeur ajoutée en aval du graphite grâce au déploiement progressif d'installations d'anodes de batterie capables de produire à grande échelle du graphite enduit, sphéronisé et purifié pour une livraison directe aux clients des batteries et de l'automobile, en dehors des chaînes d'approvisionnement asiatiques existantes, de manière totalement transparente et traçable», indique la société.