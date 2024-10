Madagascar: Développement - Le gouvernement émirati pris comme modèle

Une importante délégation gouvernementale des Émirats arabes unis est à Madagascar. Elle a pris part, hier, à un forum d'échange d'expériences gouvernementales au palais d'État d'Iavoloha.

Technologie, stratégie et surtout méthodologie de travail. Ce sont les thèmes abordés lors du Forum d'échange d'expériences gouvernementales qui s'est tenu au palais d'État d'Iavoloha, hier. Le renforcement des capacités institutionnelles et la promotion d'une gouvernance plus efficace et innovante en sont les objectifs.

En ouverture du Forum, Andry Rajoelina, président de la République, a martelé la nécessité d'apporter des réformes au système de gouvernance. Il a notamment souligné l'importance d'une bonne méthodologie de travail. "Nous devons accélérer et perfectionner notre méthodologie de travail pour atteindre nos objectifs ambitieux", déclare-t-il alors. Le locataire d'Iavoloha rappelle en effet que le but est "la transformation de Madagascar", dans des secteurs-clés.

Le Président explique le choix de ce type de partenariat avec les Émirats arabes unis par le fait que cet État soit "un modèle de développement économique planétaire". Certes, il y a la manne financière que représentent ses réserves de combustibles fossiles. Le chef de l'État souligne toutefois que la transformation d'un désert en une métropole économique mondiale en quelques décennies a nécessité "un leadership et des méthodologies de travail rigoureuses et précises".

%

Durant un échange informel entre le Président et la délégation gouvernementale émiratie, après la cérémonie d'ouverture, il a été indiqué "qu'une vision précise, une bonne stratégie, conjuguée avec une méthodologie de travail efficace et à la technologie", ont permis aux Émirats de capitaliser ses ressources stratégiques pour en faire un réel levier de développement.

L'Exécutif compte ainsi s'inspirer des méthodologies et pratiques qui ont fait leurs preuves aux Émirats et les rapporter aux objectifs inscrits dans la Politique générale de l'État (PGE). Dans son allocution d'hier, le président de la République a esquissé quelques exemples de ces défis à relever, comme la transformation agricole, le tourisme durable et les énergies renouvelables. Des objectifs atteignables rapidement, affirme-t-il.

"Si Dubaï a réussi à exceller aujourd'hui en tant que capitale économique mondiale, c'est grâce à la vision de son leader le Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, mais également, et surtout, par le savoir-faire des dirigeants qui l'entourent. Un seul homme ne peut pas transformer un pays", soutient alors Andry Rajoelina, s'adressant aux membres du gouvernement.

Partenariat stratégique

Les ministres, les hauts responsables ministériels et ceux de la présidence de la République et de la primature ont été les acteurs du forum d'hier. En parallèle, une vingtaine de membres du gouvernement et de hauts responsables institutionnels émiratis ont fait le déplacement à Madagascar pour ce rendez-vous. L'excellence et la culture du résultat, ainsi que la compétitivité gouvernementale ont été les axes de discussions dans les ateliers thématiques du Forum.

Abdullah Nasser Lootah, vice-ministre d'État chargé de la Compétitivité et des échanges, qui est à la tête de la délégation émiratie, affirme que "Madagascar a tout le potentiel pour opérer un changement durable et ayant un impact significatif sur les conditions de vie de la population". Il ajoute, "nous sommes ici afin de travailler de concert avec nos partenaires malgaches pour moderniser les opérations gouvernementales, pour une meilleure efficacité, et pour améliorer les services publics (...)".

Outre le boost de la performance du gouvernement, le but du perfectionnement de la méthodologie de gouvernance publique escompté est aussi d'attirer des investisseurs. Tout en présentant les projets en cours et les ambitions étatiques, le Président en a profité pour faire un clin d'oeil aux responsables émiratis. Il souligne au passage que depuis le début de son second mandat, le renforcement des liens bilatéraux entre Madagascar et les Émirats arabes unis s'est accéléré.

La tenue du Forum d'hier est indiquée comme un exemple de cette dynamique d'un renforcement du partenariat entre la Grande île et les Émirats. L'événement découle en effet d'un accord signé à Dubaï, en marge du Sommet mondial des gouvernements, en février. "Le pays est en pleine transformation. Nous avançons et avons besoin de partenaires fiables et crédibles", affirme ainsi le chef de l'État.

Sur sa lancée, Andry Rajoelina ajoute, "avec les Émirats arabes unis, nous avons la confiance d'avoir un partenaire avec un savoir-faire de qualité et d'expériences pour accompagner Madagascar vers le développement rapide et durable". L'agriculture, et surtout les investissements dans le secteur énergétique, dont "les enjeux sont primordiaux et essentiels", ont été soulignés par le locataire d'Iavoloha.

À entendre le vice-ministre Abdullah Nasser Lootah, le déplacement de la délégation gouvernementale émiratie pour l'événement témoigne de la volonté des Émirats arabes unis à renforcer leur coopération avec Madagascar. Il qualifie ainsi de "stratégique", pour son pays, le partenariat avec la Grande île. À l'État de transformer l'essai et faire en sorte que cet intérêt affirmé se traduise en décaissement d'investissements.