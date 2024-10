Madagascar: Environnement - Place au charbon écologique

La population de Mahajanga consomme annuellement trente mille tonnes de charbon de bois, accélérant ainsi la destruction rapide des forêts de la région Boeny pour en produire. Face à ce problème environnemental, une formation pour la fabrication de charbon écologique à partir d'écorces de noix de coco et de manioc arrive à point nommé.

La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, présente à la cérémonie de lancement de la formation, a exhorté tout le monde à planter des arbres et à protéger les forêts, mais surtout à préserver la réserve naturelle, qui est l'un des attraits des touristes venant visiter Madagascar, lors de son discours durant l'inauguration de la formation, jeudi dans l'enceinte du VIM à Antanimasaja.

« Cette action environnementale est prometteuse. Le charbon est utilisé tous les jours. Ce serait encourageant si nous, au ministère, pouvions réduire la destruction des forêts grâce à cette formation et au soutien des artisans», déclare la ministre Viviane Dewa, avant d'ajouter que « Quatre régions bénéficient du projet Artisans sans Frontières et du Fonds malgache de formation professionnelle et des efforts sont déployés pour couvrir tous les domaines. Le ministère étudiera la possibilité de l'étendre à d'autres régions. L'objectif est d'encourager chacun à abandonner progressivement ou complètement l'utilisation du charbon de bois ».

De son côté le gouverneur Mokhtar Andriatomanga confie : « Nous sommes reconnaissants de pouvoir bénéficier de ce projet. La ville de Mahajanga a besoin de plus de trente mille tonnes de charbon combustible par an. Cependant, cette situation engendre la destruction et l'incendie de la forêt. Ce genre de formation est nécessaire pour éduquer les gens à utiliser du charbon écologique et à prendre soin de l'environnement. Vous, les jeunes, partez en formation et montez une petite entreprise par la suite». Avant de continuer : «La région cherchait depuis longtemps une solution à l'utilisation du charbon. Les foyers devraient comparer le prix d'une bouteille de gaz avec les dépenses mensuelles en charbon. Beaucoup pensent que le gaz est réservé à ceux qui ont le pouvoir d'achat. C'est faux, car les dépenses se rejoignent. Incitez vos parents à utiliser le gaz désormais ».

Cent soixante ouvriers, artisans et jeunes, bénéficient de cette formation dans la région Boeny, organisée par la Fédération des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de Madagascar avec les partenaires. Ces participants disposent déjà du matériel nécessaire pour le traitement.