Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Octobre 2024

Afrique du Sud : Présidence de la CAF- Patrice Motsepe annonce sa candidature pour un nouveau mandat

Le président de la Confédération africaine de football (Caf), Dr Patrice Motsepe, est candidat à la prochaine élection présidentielle de cette instance africaine de football en vue d’un nouveau mandat. L’information a été livrée par la Caf dans une brève note publiée à travers ses canaux officiels (Page Facebook et son site internet Cafonline.com), ce samedi 26 octobre 2024.Selon cette note, Dr Patrice Motsepe a « accepté » d’être candidat « à la suite des demandes de nombreux présidents d’associations membres de la Caf, ainsi que de présidents d’Unions zonales et acteurs clés du football africain ».(Source : cafonline)

Côte d’Ivoire : Élection présidentielle 2025- Jean-Louis Billon officialise sa candidature

C’est désormais officiel. Le député de Dabakala, Jean-Louis Billon, veut briguer la présidence de la République en octobre 2025.« Je déclare solennellement que j’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle de 2025. Je me présente pour gagner. Je lance un appel à toutes les ivoiriennes et à tous les ivoiriens, afin de me rejoindre pour élaborer ensemble un grand projet national. Le projet de la Côte d’Ivoire qu’on aime. En 2025, la Côte d’Ivoire a rendez-vous avec son destin et j’y serai », a annoncé le vendredi 25 octobre 2024, l’ancien ministre, depuis son antre natal de Dabakala, en présence de ses parents. Plusieurs militants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci-Rda), son parti, ont été témoins de cette annonce du député de briguer la présidence de la République dans un an. (Source : fratmat.info)

Togo : Egalité des sexes- A Washington, Sandra Johnson souligne l’engagement du Togo

Présente aux Etats-Unis dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, la secrétaire générale de la Présidence de la République, et Gouverneure de la Banque auprès du Togo, Sandra Ablamba Johnson a participé ce jeudi 24 octobre à un panel de haut niveau. L’activité, axée sur l’impact des femmes dans la transformation du monde, a réuni des personnalités clés parmi lesquelles le président du Groupe de la Banque, Ajay Banga, et des ministres de la Grande Bretagne et du Nigéria.Dans son intervention, la ministre a notamment souligné l’engagement du Togo sur la question de l’équité genre, et les multiples réformes engagées depuis plusieurs années par le pays dans ce sens. (Source :alome.com)

Sénégal : Après des tensions électorales - Bassirou Diomaye Faye appelle à « éviter les dérives »

Le chef de l’État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris la parole vendredi 25 octobre soir à un peu plus de 24 heures du début de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre. Une prise de parole de quatre minutes pour appeler les Sénégalais, personnalités politiques comme citoyens, à faire en sorte que le processus électoral se déroule sans encombre. Cela alors que le contexte s’est tendu ces derniers jours. Le chef de l’État a commencé par rappeler qu’il est le président de tous les Sénégalais, ceux ayant voté pour lui ou pas. Et Bassirou Diomaye Faye d’indiquer que c’est pour se placer au-dessus « des querelles partisanes » qu’il a renoncé à son poste de secrétaire général de son parti Pastef une fois élu président. (Source : adakar.com)

Rca : Mobilité- A Bangassou, le vélo est un outil incontournable pour les femmes

En Centrafrique, l’usage du vélo est omniprésent chez les femmes de Bangassou à l'est dans la préfecture du Mbomou. Dans cette ville d'environ 30 000 habitants, la plupart des personnes du sexe féminin âgées entre 12 et 45 ans sont des utilisatrices de la petite reine. De l'aube au coucher du soleil, on ne s'étonne pas de les voir sur ces engins à deux roues portant de lourdes charges, allant aux champs ou aux marchés hebdomadaires. Les grandes artères de la ville et les pistes rurales offrent tous les jours des spectacles impressionnants de femmes qui se déplacent pour assumer leurs activités socioéconomiques. L’usage féminin du vélo est devenu une tradition locale, bien plus que dans le reste du pays. (Source : abangui.com)

Bénin : Justice et lois- L’audition de Olivier Boko reportée à la demande de ses avocats

À la requête des avocats de la défense, l’audition de l’homme d’affaires, Olivier Boko, initialement prévue pour ce vendredi 25 octobre 2024, a été finalement reportée à la semaine suivante.Les magistrats de la commission d’instruction de la CRIET ont accédé à la demande formulée en début d’audience par les avocats de Olivier Boko, en présence de leur client. L’homme d’affaires, ami intime et associé étroit de Patrice Talon, était présent. Il est arrivé à la CRIET dans la matinée et a quitté les lieux peu avant 12 heures. Selonles informations fournies par Bip radio, la prochaine audience d’Olivier Boko avec les trois magistrats de la commission d’instruction est prévue pour la semaine prochaine. (Source : acotonou.om)

Rdc : Rébellion- offensive du M23 en cours dans le Walikale en pleine négociations à Luanda

Dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré le cessez-le-feu décrété par Luanda de violents combats se sont poursuivis ce samedi entre les rebelles du M23 et les groupes armés progouvernementaux dit Wazalendo. Des offensives du M23 dans plusieurs villages du territoire de Walikale à plus 180 km au sud-ouest de Goma, une zone très riche en minerais au Nord-Kivu.Selon des sources sécuritaires et administratives, les combattants du M23 ont attaqué simultanément plusieurs villages du groupement de Kisimba dont les villages de Minjenje et Malemo qui sont passés dans les mains des rebelles. (Source : Rfi)

Gabon : Emplois fictifs- Le gouvernement lance une campagne de recensement dans le secteur public

Au Gabon, le gouvernement a lancé vendredi 25 octobre une campagne de recensement des agents publics. La campagne cible notamment 13 000 fonctionnaires introuvables lors d’un audit effectué par les militaires en décembre dernier. Les fonctionnaires concernés n’ont pas vu leur salaire directement viré dans leur compte bancaire, mais étaient appelés dans un stade pour retirer leur bon de caisse après avoir justifié leur absence lors de l’audit de décembre dernier. Certains crient à l’injustice.Ils étaient nombreux vendredi au Palais des Sports pour espérer retirer leur bon de caisse, le sésame qui doit leur permettre de percevoir leur salaire. Tous les présents démentent le statut de fonctionnaire fantômes. (Source : fratmat.info)