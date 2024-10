Tunisie: EST - Il faut remonter la pente

Les "Sang et Or" n'ont pas d'alternative : gagner aujourd'hui face au CAB pour se redresser et éviter que la crise ne s'installe.

Les "Sang et Or" fouleront tout à l'heure la pelouse du stade de Radès avec pour seul objectif la victoire et rien que la victoire. Conduits par Skander Kasri qui assure depuis mardi dernier la phase de transition, Youssef Belaïli et ses camarades croisent les doigts pour que le fameux choc psychologique opère. Une chose est sûre, l'ailier gauche algérien, vivement critiqué pour son surpoids, mais aussi pour son manque d'efficacité lors des trois derniers matchs du championnat, doit bien encadrer ses camarades et se surpasser sur le terrain. C'est la seule manière pour se faire pardonner.

Remonter la pente et éviter que la crise ne s'installe en pleine phase de transition : c'est ce qu'on attend de Skander Kasri et de ses joueurs tout à l'heure.

Rodrigues, le grand retour !

Absent depuis l'été, Rodrigo Rodrigues, qui n'a participé à aucun match officiel depuis le début de la saison, devra faire son grand retour aujourd'hui face au CAB. Il devrait être aligné en cours de jeu. Et même si Skander Kasri pense le titulariser, il ne le fera pas jouer durant un match entier.

Il est bon de savoir que Rodrigues est opérationnel depuis la semaine dernière et qu'il aurait pu disputer le match contre l'ESZ. Sauf que le staff technique n'a pas voulu prendre de risque, étant donné l'état piteux de la pelouse du stade Abdessalem-Kazouz.

Le retour de Rodrigo Rodrigues est très attendu par les supporters "sang et or" et il y a bien une raison à cela : ni Youssef Abdelli ni Kebba Sowe n'ont réussi à le remplacer en termes d'efficacité. Quant au jeune Zinedine Kada, il a besoin d'un temps de jeu pour qu'il se rode d'un match à l'autre. Cela dit, Skander Kasri peut compter, pour sa première sortie officielle à la tête de l'équipe, sur un effectif au grand complet, exception faite d'Abdramane Konaté, encore convalescent.