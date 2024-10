Les rencontres, entre autres, avec le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ousmane Dione, ont permis à Samir Abdelhafidh, ministre de l'Economie et de la Planification, d'insister sur les domaines de coopération future, dont essentiellement l'énergie, l'eau, l'infrastructure et la protection sociale.

Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, s'est entretenu avec un nombre de responsables représentant des bailleurs de fonds et d'institutions internationales opérant dans le domaine de la coopération bilatérale et multilatérale, et ce, en marge de sa participation aux Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent du 21 au 26 octobre à Washington.

Il a souligné, lors d'une rencontre tenue, hier, avec le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ousmane Dione, l'importance de renforcer le rôle social de l'Etat et de poursuivre le travail pour accroître le rythme de la croissance dans un cadre d'intégration et de partenariat constructif avec le secteur privé.

Les deux responsables ont passé en revue les domaines de coopération future, dont essentiellement, l'énergie, l'eau, l'infrastructure et la protection sociale, selon un communiqué publié, hier, par le département de l'économie.

Les avantages compétitifs de la Tunisie

Abdelhafid s'est aussi entretenu avec le premier vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), Hara Shuhi.

%

Les deux responsables ont discuté de la coopération financière et technique en cours et l'état d'avancement de la réalisation des projets financés par l'agence, ainsi que des programmes de travail pour la période à venir.

Il a en outre eu des rencontres avec la présidente du Centre pour les affaires États- Unis-Afrique, Kendra Gaither, et un certain nombre d'investisseurs américains opérant dans les domaines de l'industrie aéronautique, des nouvelles technologies, de la santé et du domaine financier.

A cours de ces entretiens, le ministre a passé en revue les avantages compétitifs qui font de la Tunisie une destination stratégique pour les entreprises américaines.

Abdelhafidh s'est, en outre, entretenu avec le vice-président de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga), Ephiopis Tafara et le vice-président d'IFC, Sergio Pimenta.