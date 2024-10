Tunisie: ESS - Pour une nouvelle cadence

La mainmise sur les joueurs et l'emprise sur le jeu du coach Mkacher dans ce match seront à l'épreuve. Le retour au premier plan ?

Sous le commandement de Mkacher, l'Etoile du Sahel sera à l'épreuve du déplacement au stade municipal de Métlaoui face à l'ESM. Leur dernière confrontation remonte au 3 mars 2021 sur le score nul 1-1, soit plus de 3 ans sans s'affronter, le hasard ayant voulu que la 1ère phase ne les place pas dans le même groupe. Avec 3 victoires pour l'ESS, contre 2 pour l'ESM et 3 résultats nuls à Métlaoui depuis 10 ans, l'ascendant psychologique existe, mais seule la vérité du terrain compte et ce ne sera pas une sinécure pour les Etoilés, inefficaces hors de leurs bases cette saison.

Pour une formation new-look

Volet formation rentrante, Mohamed Mkacher va s'employer à faire jouer les joueurs les plus en forme et laisser au repos ceux qui ne sont pas encore dans le rythme, même après 5 journées dans le championnat. Ainsi, la blessure pour lésion méniscale de Houssem Dagdoug, opéré avec succès mais absent au moins 3 semaines, redistribue les cartes en défense. Mkacher, connaissant une grande partie de l'effectif, n'hésitera donc pas à composer la charnière centrale idéale à ses yeux.

Mais le plus grand défi reste le milieu de terrain pour la cohésion du jeu et surtout l'attaque avec la paire qu'il va aligner pour frapper devant. Sachant qu'il ne pourra pas compter sur les services de Mokhles Chouchene, blessé. Abid sera encore une fois là pour conduire l'entrejeu. On pense à Aouani, Barhoumi ou Smichi. Avec 0 but en 2 déplacements, l'attaque va devoir répondre à l'appel. Mkacher et ses joueurs vont devoir s'armer d'intelligence dans le jeu et de patience pour ramener trois précieux points. L'Etoile ne peut plus rester dans cette position au classement, et pour se relancer, une victoire donnera l'élan tant espéré.