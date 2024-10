Tunisie: CA - Quelques changements a priori

Bettoni entend densifier son approche offensive. Eduwo et, à un degré moindre, Kizumbi pourraient entamer ce match clé contre le leader béjaois.

Après avoir dilapidé deux points samedi dernier face au CSS à Radès (un match abordable et dominé, mais sans efficacité au bout du compte), le CA entend renouer avec le succès et surprendre l'OB, leader du championnat. OB-CA s'est imposé durant la semaine comme le match dont on a le plus parlé. D'abord, c'est le choc par excellence qui oppose le leader au dauphin.

Et le plus important, toute la polémique autour du stade où se jouera le match a donné plus d'intérêt, mais aussi de tension à ce duel. Ce sera au stade de Medjez El Bab, un terrain en tartan et pas en très bon état pour un choc pareil. Du côté du CA, le match tient son importance certainement, mais David Bettoni ne veut pas mettre trop de pression sur les joueurs. C'est un match où le CA est tenu de gagner pour bien marquer ce premier tournant du championnat et reprendre la première place. Mais ce n'est point un match de vie ou de mort dans ce championnat long. Il s'agit pour Bettoni d'ajuster ses choix et son plan de jeu en fonction de l'état du terrain (la pelouse ne permet pas de bien tenir la balle) et de l'adversaire qui compte sur des joueurs explosifs et qui jouent sans calcul.

Eduwo d'entrée?

Face au CSS, la défense a bien tenu son rôle avec un autre match sans encaisser de but. L'apport de Ali Youssef comme patron de la défense était certain.

Hassan dans les bois, Zaâlouni (qui devra être plus attentif en couverture cette fois), Tene Didof, Youssef et Ben Abda, la défense ne va pas connaître de changements. Même à l'entrejeu et malgré la lenteur de Ghaïth Sghaïer dans la relance et le déclenchement des attaques, il sera maintenu aux côtés de Simakula très bon dans le rôle de milieu défensif axial devant la charnière centrale et de Zemzemi encore tergiversant en phase offensive. Sûrement que c'est la lenteur et les gestes prévisibles de ce trio dans la relance qui donnent de la lenteur au jeu offensif du CA. La solution était toujours trouvée sur une accélération individuelle sur une montée de Zaâlouni. Passons maintenant aux milieux offensifs ou ailiers et à l'avant-centre.

C'est là où le CA affiche une certaine faiblesse. Il y a cette difficulté à réussir la touche finale ou même l'avant-dernière touche. De plus, Aït Malek, Srarfi et Laâbidi ont été inefficaces et dociles devant les buts. Des changements? Eventuellement, si Bettoni devrait changer au moins l'un de ce trio. On attend le retour d'Eduwo à la place de Laâbidi (et même si Laâbidi commence, Eduwo fera son entrée au cours du match). Les deux ensemble? C'est une autre option et ce sera à la place de Aït Malek. Kizumbi? Le Congolais est assez prêt physiquement, mais Bettoni va-t-il sacrifier Srarfi, surtout que l'état du terrain n'est pas favorable à un joueur qui revient d'une longue absence? C'est moins probable.En tout cas, le déplacement à Béja va situer le niveau de l'équipe version Bettoni. Le gagner fera énormément de bien aux Clubistes.