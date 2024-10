Afrique: Enseignement supérieur - Lancement d'une plateforme électronique dédiée aux doctorants au chômage

Les inscriptions ont commencé hier, vendredi 25 octobre

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé hier le lancement de la plateforme électronique «Minassati» qui offre une base de donnée actualisée aux Tunisiens titulaires d'un diplôme de doctorat, indiquant que les inscriptions sur cette plateforme ont débuté le vendredi 25 octobre.

Selon un communiqué publié par le ministère, les titulaires d'un diplôme de doctorat sont appelés à introduire leurs informations sur cette plateforme via le lien suivant: www.docteurs-mes.rnu.tn et à suivre toutes les étapes d'inscription figurant sur ce site dont notamment l'ouverture d'un compte personnel, l'insertion des données personnelles, le cursus scolaire et l'état civil. Cette plateforme numérique offre la possibilité d'imprimer le formulaire et de mettre à jour les informations selon le ministère de l'Enseignement supérieur, ajoutant qu'elle permettra de mettre à jour toutes les informations, précisant que toutes les conditions de sécurité informatique sont garanties.

Selon le même communiqué, les enseignants et les chercheurs en exercice permanent, ceux qui ne sont pas en exercice et les retraités dans les différents corps d'enseignement et dans toutes les catégories appartenant aux établissements et aux structures de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou en cotutelle, ainsi que les enseignants en détachement dans les différents ministères et les structures administratives, ne sont pas concernés par l'inscription à cette plateforme.

«Cette plateforme numérique a été créée, dans le cadre du suivi par le ministère de l'Enseignement supérieur de la situation des doctorants au chômage, afin de mettre en place des solutions concrètes pour la régularisation de leur situation», a souligné le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, dans une déclaration précédente aux médias.

A noter que cette plateforme numérique a pour objectif de créer une base de données sur le nombre des doctorants au chômage dans les différents spécialités et domaines d'activité.