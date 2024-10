Maroc: Marrakech - Clôture de la 7ème édition des Assises de l'AUSIM

Marrakech — Les travaux des septièmes Assises de l'Association des Utilisateurs des Systèmes d'Information au Maroc (Ausim) ont pris fin vendredi à Marrakech.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement de trois jours (23-25 octobre) est devenu un rendez-vous majeur pour les professionnels des systèmes d'information et du digital au Maroc, offrant ainsi une plateforme unique pour l'échange de connaissances, le partage d'expériences et le networking entre les leaders tous secteurs confondus, les innovateurs et les décideurs.

Ces assises de 2024 visaient à promouvoir le digital en tant que levier de développement durable, à faire la lumière sur le rôle des technologies dans la transformation du monde en mettant en avant des cas d'usages innovants et écologiques, et à favoriser le dialogue et la coopération, en offrant un espace unique pour échanger et établir des connexions stratégiques entre les participants.

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, le président de l'AUSIM, Hicham Chiguer, a souligné l'importance des thèmes abordés lors de cette édition portant sur les moyens de faire de la digitalisation un levier pour le développement durable, étant donné que les technologies modernes peuvent changer les professions dans le présent et dans l'avenir.

La session de clôture a été marquée par la signature de plusieurs accords entre l'AUSIM et d'autres parties, notamment la Fondation Jadara, Women of Influenc et les clubs de gestionnaires de systèmes d'information en Tunisie, au Mali et en Côte d'Ivoire.

Outre des Keynotes d'experts de renom, le programme de cette 7è édition des Assises de l'AUSIM comprenait une série de tables rondes, de panels et de débats axés sur des thèmes qui façonnent le futur de la société et de l'économie.

Initiées cette année sous le thème "Le pouvoir du digital : Ensemble vers un monde durable et résilient", ces assises ont constitué une occasion de s'immerger dans les toutes dernières avancées technologiques, et de sensibiliser aux enjeux de durabilité en engageant des discussions passionnantes sur l'impact du digital sur l'environnement et les sociétés.