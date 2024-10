Maroc: Le 15ème Marathon International de Casablanca verra la participation de coureurs représentant plus de 50 pays (Organisateurs)

Casablanca — Les organisateurs de la 15ème édition du Marathon International de Casablanca ont annoncé, vendredi soir à Casablanca, que cet événement sportif qui aura lieu dimanche verra la participation de coureurs internationaux représentant plus de 50 pays.

Lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation des coureurs participants à cette édition du marathon, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ils ont précisé que cet événement connaîtra la participation de coureurs internationaux de haut niveau tels que le Kényan Emmanuel Naibei, l'Érythréen Nguse Amlosom, et l'Éthiopien Gadisa Tajebe.

Ils ont ajouté qu'outre la participation de coureurs réputés sur la scène sportive internationale, l'édition de cette année verra la participation de coureurs marocains tels que Hamza Sahli, Omar Ait Chitachen, Kelthoum Bouaasria et Hasnaa Zahi, soulignant que cette édition sera une opportunité pour les athlètes marocains de se mesurer à leurs homologues internationaux.

À cette occasion, le directeur général de la société de développement local "Casablanca Events et Animation", Mohamed Jouahri, a indiqué que les coureurs participants à cette édition représentent plus de 50 nationalités, ajoutant que les courses se répartissent entre le marathon de 42 km, le semi-marathon de 21 km, et la course de 10 km, avec la place Mohammed V sur l'avenue Hassan II comme point de départ et d'arrivée, en plus du "kids run".

Il a souligné que ce marathon incarne la passion des Casablancais pour le sport, mettant en évidence que cet événement sportif est devenu une vitrine reflétant le dynamisme que connaît la ville et son engagement à promouvoir un mode de vie sain.

Il a ajouté que le Marathon International de Casablanca constitue également une occasion idéale pour promouvoir les atouts de la ville à tous les niveaux, confirmant que des milliers de participants et de bénévoles ont été mobilisés pour assurer le succès de cette édition.

M. Jouahri a invité les habitants de Casablanca à profiter de cet événement sportif exceptionnel, à encourager les coureurs et à éviter l'utilisation des voitures pendant la durée de la course.

De son côté, l'expert en courses sur route, Ahmed Tanani, a déclaré que "L'édition de cette année se distingue par de nouveaux parcours soigneusement étudiés. Grâce à la collaboration de toutes les parties concernées et de tous les intervenants, les parcours ont été choisis pour refléter la beauté des principales artères de la capitale économique".

Organisée par "Casablanca Events & Animation", sous l'égide de la Wilaya de la région de Casablanca-Settat et la commune de Casablanca, et en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme, la région de Casablanca-Settat, l'Académie régionale d'éducation et de formation de Casablanca-Settat et l'Université Hassan II de Casablanca, cette édition apporte son lot de nouveautés, selon les organisateurs, avec le doublement des primes d'arrivée, ainsi que des primes visant à encourager les performances exceptionnelles.

À noter qu'un Village du marathon a été installé sur la place Rachidi pour accueillir les participants souhaitant s'inscrire aux courses ou retirer leurs dossards, en plus d'abriter un espace d'exposition dédié aux partenaires, des espaces de détente et de restauration, et diverses activités parallèles.

Ce marathon international est un rendez-vous annuel qui attire des milliers de coureurs, amateurs et professionnels, qui s'élancent à travers les principales artères de Casablanca, offrant une occasion exceptionnelle de découvrir le coeur battant de la capitale économique.

Pour offrir les meilleures conditions aux coureurs, le conseil de la ville de Casablanca a décidé d'interrompre la circulation le long du parcours du marathon, qui débute devant le siège de la Wilaya de la région Casablanca-Settat (place Mohammed V) et traverse les grandes artères et monuments architecturaux de la ville.