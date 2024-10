Ile Maurice: Callichurn dit avoir fait une déposition pour diffamation criminelle contre Ramgoolam

Soodesh Callichurn, un des trois candidats de l'Alliance lepep dans la circonscription no 5 (Pamplemousses-Triolet), a déclaré avoir fait une déposition pour diffamation criminelle contre Navin Ramgoolam, hier après-midi, vendredi 24 octobre, pour allégations très graves à son encontre. Des propos que le ministre du Travail sortant a tenus, hier soir, lors du meeting de l'Alliance lepep dans la cour de Lady Sushil Ramgoolam SSS.

Manifestement hors de lui, Soodesh Callichurn a déclaré que le leader de l'Alliance du changement a tenu ces propos diffamatoires contre le Mouvement socialiste militant (MSM) et contre lui, jeudi, lors d'une fonction à Arsenal. «Linn port bann alegasyon tre grav kont moi. Mo pou donn ou so mo exzak. Linn dir ki MSM se bann parin ladrog ek ici (NdlR : dans la circonscription no 5), ena enn ti parin Callichurn ek so bann zom pe distribie ladrog. Move batchiara, monn met case kont twa», a-t-il déclaré en précisant avoir donné une déposition pour diffamation criminelle contre Navin Ramgoolam dans l'après-midi de vendredi. «To pou kone dan lakour».

S'il faut démissionner pour se défendre et poursuivre le leader de l'Alliance du changement, a-t-il ajouté, il le fera. «Dan so vie zour, li le enn dernie manda pu sov so dignite ek son bann kof. Ler mo rant case kont toi, mo pou dimann mem montan domaz (NdlR : les Rs 220 millions trouvées dans les coffres-forts de Navin Ramgoolam). Si par maler tonn vinn Premie minis ek tonn gagnn to kof ek lakour rann zizman en mo faver, mo pou pran sa larzan la ek mo pou distribie li ar lepep.»

Il a allégué que c'est Navin Ramgoolam qui est entouré de personnes qui trempent dans la drogue. «Si ena pou nomm nom ki tournn autour Navin Ramgoolam ek ki implike dan ladrog, lalis longue», a-t-il dit. Soodesh Callichurn a aussi déclaré avoir appris des «prop dimounn» du leader du Parti travailliiste, que dans l'optique de le dénigrer, sa famille et son entourage, Navin Ramgoolam fait un de ses agents de Triolet, qui est rentré de Dubayy, monter une vidéo contre lui. «Vinn avek to vidéo. Pou ena enn trwaziem case ki mo pou mete lor toi. Sa kout la, kof la pa pou ase. Mo pou pran to lakaz, to pension, tou seki to ena.»

Pravind Jugnauth, qui sortait d'un congrès à Goodlands, a reconnu que le coût de la vie a augmenté mais a argué que l'inflation était également présente sous les deux gouvernements de Navin Ramgoolam. «Aster la mo donn ou prev ki prix inn ogmente plis sous Navin Ramgoolam : linflasyon kimilatif pou dis banane ki zot (NdlR : le Parti travailliste) ti la li ti preske 54.8 %. Pou nou depi 2015 ziska 2020 li 38 % malgre sitiasyon ki nounn bizin fer face akoz Kovid-19, lefe lager Ukraine, fret kinn ogmente ek kinn fer tou prix bann komodite ogmente. Voilà la preuve.» Il a rappelé qu'aucun pays ne peut contrôler tous les prix et que Maurice importe pratiquement tous ses produits.

Le leader de l'Alliance lepep a comparé son bilan à celui du leader de l'Alliance du changement, citant toutes les augmentations, allocations et facilités qu'il a accordées à toutes les tranches d'âge de la population. «Eski ti ena ça avec Ramgoolam ?», a-t-il demandé aux partisans à chaque fois qu'il citait une mesure. «Ramgoolam ti kontan plant so lagrain impe partou partou.»

Il dit attendre impatiemment le manifeste électoral de l'Alliance du changement pour voir si les leaders de cette alliance vont de l'avant avec les mesures annoncées, le 1er-Mai, notamment d'offrir un voyage gratuit à La Réunion aux Seniors et accorder un congé de maternité d'un an aux femmes enceintes. «Mo espere zot met sa enn an maternity leave dans zot program. Sinon li pou enn prev ki zot bann kouyonner, bann bluffer ek ki zot pas serie ditou.»

Il a mis en garde contre l'Alliance du changement, qui n'arrête pas de dire que l'économie est déjà en faillite. «Lerla ki zot pou fer, zot pou diminie depans. Zot pou serre sintir. Zot pou koup ou pension vieillesse, partou zot pou koupe.»

Une industrie qui va se développer sous un éventuel gouvernement de l'Alliance du changement est celle de la drogue, a-t-il allégué en soulignant que pour son prochain mandat, il instituera une cour spéciale pour juger les trafiquants et les emprisonner.

Il a déclaré avoir des questions à poser à Navin Ramgoolam, soit d'où sortent les Rs 220 millions découverts dans ses coffres-forts et s'est demandé si le leader du Ptr ou ses proches ont des comptes bancaires à l'étranger et quels montants s'y trouvent. «Si li reponn non, nou pou aret lamem ek lerla mo pou gete ki mo pou fer. Si li reponn oui, li bisin dir dan komie pays ek komie li ena dan sak labank. Mo atann so repons, lerla ou pou konn vre visaz Navin Ramgoolam.»

Pravind Jugnauth a demandé une faveur aux «kamarad zournalis ki la, oui zot independant», de poser les questions susmentionnées au leader de l'Alliance du changement. «Rann moi sa servis-la mo bann kamarde zournalis, monn fini drafte kestion pou zot», a-t-il dit. Il a fait une demande similaire à l'électorat de la circonscription. «Ou bisin poz li sa bann kestion ler li vinn fer porte-à-porte.»

Selon lui, les leaders de l'Alliance du changement n'ont pas de bilan à présenter, sont «désespérés» et à court d'arguments. De ce fait, «zot zet labou lor nou ek lor institutions.» Le seul objectif de cette alliance, a-t-il dit est de lui faire perdre les élections. «Zot program se zis BLD, bour moi dehor. Samem zot lavi. Ki pou ariv ou ek ou bann zenfan, zot merd ar ou. Ou pe truve lor social media, tou kalite Missie Moustass, missie requin, missie lion, tou kalite zistoir, tou kalite manipulation pe ena, tou kalite foste zot pe fer. Nou dir zot fer attensyon. Na pa tomm dans sa piège la. Mo pa pou les zot badine ar sa pei-la», a-t-il précisé en annonçant l'institution prochaine d'une commission d'enquête présidée par un ancien juge et deux assesseurs experts en technologie «parski mo le konn la verite lor seki pe publie. Mo le kone ki sa bann dimounn ki deryer sa la. Bisin demaske zot ek lerla zot pou bisin pey le consekans de seki zot pe fer. Mo pa pou les bann dimounn badinn avec l'harmonie.»

Pour pouvoir appliquer sa vision jusqu'au bout et rendre Maurice prospère, Pravind Jugnauth a dit avoir besoin des «troi kamarad-la» en désignant les trois candidats de l'Alliance lepep dans la circonscription de Pamplemousses-Triolet.

Parlant de la souveraineté reconnue de Maurice sur les Chagos par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, «deux super puissances», il a dit qu'après les élections, il tirerait son rent-book et que le pays allait engranger des milliards de roupies annuellement des Anglais. «Mo pa ti a kontan bef travay souval ki vinn manze, ki gaignn bann dimounn vinn fer Macarena, zwir. Zame fer enn lisien vey sosis.»

Si le peuple vote pour l'Alliance du changement, celle-ci va dilapider cet argent, a-t-il prédit. «Lerla ou pou rode dimounn pou vinn sov ou ek zot pa pou gagn dimoun pou sov ou apre.»

Il a dit qu'il «touy so lekor pou travay pou sa pei-la ek sa lepep-la. Si dimounn pou dir moi pran konze, lerla mo pran enn konze mo ale mwa. Mo san regre parski monn fer sa kantite la pou le pei. Me mo pa koir dimounn oule sa.»

Le candidat Ravi Rutnah, à qui Sooroojdev Phokeer a dû demander, à son arrivée «daret fer akter ek mont» sur l'estrade car il prenait tout son temps pour serrer les mains des partisans, a déclaré qu'aujourd'hui, les planètes sont contre Navin Ramgoolam. «Jupiter pe manifeste dans so la servel. Get so swa candida, li enn blessing in disguise pou nou», a-t-il déclaré en critiquant ses opposants. Selon Ravi Rutnah, l'Alliance du changement utilise Ashok Subron pour diviser la population. «Zordi bannla pe dir kandida pa deklar zot kominote. Bann-la pe le sa parski zot pa oule ki bann minorite reprezante dan Parleman.» Ravi Rutnah a mis au défi Navin Ramgoolam d'accepter un face-à-face audiovisuel avec lui pour parler de son bilan et de ses coffres-forts. «Li soizir so radio, so televisyon me dimounn en sarz bisin independan. Nou pou mat li.» Il a aussi avancé que l'élu de l'Alliance lepep sortant, l'ex-secrétaire parlementaire privé, Sharvanand Ramkaun, avait mené à bien 400 projets dans la circonscription.

Son colistier aux prochaines élections, Sunil Bholah, qui a traité les quatre dirigeants de l'Alliance du changement de «four idiots ki envi diriz pei», a reconnu que la vie est devenue chère. «Oui, prix inn monte me nou pe donn ou larzan dan ou lamin. Ou bizin met serie ek konn zer ou bidze.» Selon lui, Paul Bérenger a été inactif au Parlement et que son unique mission est «amenn so tifi ek fer li vinn leader MMM.»

L'ancien speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, a demandé aux chauffeurs de taxi du pays de faire attention car Navin Ramgoolam projette de mettre un système de taxi Uber dans le pays. Il a aussi qualifié Navin Ramgoolam et Paul Bérenger de «vie bolom kabosse, ki ena enn lipie lor later ek enn lipie dan tomm.»