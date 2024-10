Ile Maurice: «Pravind Jugnauth pou rod kre bane sitiasyon pou pa larg eleksyon», dit Navin Ramgoolam

L'Alliance du changement a réuni ses partisans lors d'un rassemblement des circonscriptions 11, 12 et 13 à Mahébourg, hier, vendredi 25 octobre. Paul Bérenger, leader du MMM, a une nouvelle fois tiré à boulets rouges sur le commissaire de police Anil Kumar Dip. Il a salué le travail de la commission électorale et de la force policière en général pour le Nomination Day.

«Kan mo pe dir la polis, se la polis en zeneral, pa sa komiser de polis-la», a fustigé Paul Bérenger.

Il demande à toute la population de donner un coup de main à quelques jours des élections afin que tout se déroule dans le calme.

«Je suis à ma douzième participation à une élection et mon expérience me dit que nous nous dirigeons vers un véritable raz-de-marée. Nou pa deklar fezer, nou pa dir nou finn fini gagne, ziska dernie ler, nou fer nou travay. En fas ena panik. Zot kone ki fer nou pe dir fou zot deor. Zot inn fini pei, ladrog, koripsyon, ogmantasyon prix, na pli ena «law and order», demokrasi. La nou finn trouv dernie skandal. Li bien grav ce ki finn tande. Sa komiser de polis la ti finn bizin fini onte ale sa», a lancé Paul Bérenger. Il lance aussi un appel à la population afin de ne pas tomber dans le piège communal.

Quant au Dr Navin Ramgoolam, il a relaté qu'il reste 16 jours pour en finir avec ce régime qu'il qualifie de mafieux. «Res 16 zour pou nou kapav respire. Mais kuma kamarad Paul in dir nou bizin res vizilan. Pravind Jugnauth pou rod kre bane sitiasyon pou pa larg eleksyon», a-t-il déclaré.

«Dans 16 jours, vous aurez une arme entre les mains, mais elle ne pourra pas être combattue. Cette arme, c'est votre droit de vote. C'est la plus grande arme que vous puissiez avoir pour mettre fin à ce régime mafieux», a poursuivi le Dr Navin Ramgoolam.

Ce dernier se demande comment certains peuvent se regarder dans le miroir après les récents scandales présumés qui ont été révélés.

«Nou kapav diferan, nou figir diferan, me nou ena enn zafer an komin, se nou dinite imin. Zordi, ou koze ou poste, ou tase. Zordi, anplas gouvern pei,pe bhai looke. Zot tou pe ekoute. Zordi, pena Conseil des ministres; desizion pe pran dan lakwizinn. Zordi, ou pa pou kapav zwenn de bout. Enn kote li donn ou Rs 2, lot kote li pran Rs 5», a affirmé Navin Ramgoolam.

Le leader des rouges dément aussi les rumeurs qui circulent comme quoi si l'Alliance du changement vient au pouvoir, la pension de vieillesse va être réduite.

«Mo dir ou li pa pou besse o kontrer ou pansyon pou ogmante! Bann prodwi baz pou besse, lesans ek diezel osi pou besse, pou ou kapav respire einpe», a déclaré Navin Ramgoolam, qui est aussi revenu sur l'arrestation d'Ish Sookun et de Shakil Ramsoonder, un internaute qui souffre d'une maladie qui a été interpellé par une armada de la SST pour violation présumé de l'ICTA.

Ont aussi pris la parole Ashok Subron, dirigeant de Rezistans ek Alternativ, et Richard Duval, dirigeant de Nouveaux Démocrates. Rappelons que les candidats de la circonscription 11 sont Ashley Ramdass, Anishta Babooram et Manoj Seeburn ; au 12, Ritish Ramful, Kevin Lukeeram et Tony Apollon ; et au 13, Rajen Narsinghen, Roshan Jhummun et Rubna Daureeawo.