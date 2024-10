Madagascar: Orange Summer Challenge - La première place remportée par Plastikôo

32 jeunes étudiants Malgaches issus de divers horizons ont participé au concours qui les a poussés à développer des solutions technologiques répondant aux défis contemporains. Le projet de transformation de déchets plastiques a remporté le premier prix.

« Tech for Impact : Booster l'entrepreneuriat pour un changement constructif ». Tel est le thème de l'édition 2024 de l'Orange Summer Challenge (OSC). Hier, le tomber de rideau a été marqué par l'enthousiasme des jeunes talents technologiques de Madagascar. Organisé par Orange Digital Center, en partenariat avec AWS, EY et Nokia, cet événement incontournable a réuni 32 étudiants qui ont affiché leur grande détermination. Cette compétition a offert aux jeunes malgaches l'opportunité unique de développer des solutions novatrices pour relever des défis. Répartis en quatre groupes, ils ont bénéficié de trois mois de mentorat intensif, dispensé par des experts de l'Orange Digital Center, de l'école du code et du FabLab solidaire, renforcé par l'engagement des partenaires et d'Orange via la plateforme Engage for change.

Bataille

Lors de la cérémonie de clôture qui s'est tenue hier dans les locaux d'Orange digital center Madagascar, à la Gare Soarano, les équipes finalistes ont défendu leurs projets devant un jury national et un public qui a pu voter via l'application mobile Votepad, influençant 40% de la note finale. Cet événement s'est déroulé en présence de Frédéric Debord, DG d'Orange Madagascar, ainsi que des acteurs influents des milieux économique, institutionnel et académique. À l'issue du concours, Plastikôo s'est imposé en tête avec un projet de transformation de déchets plastiques en matériaux de construction et a reçu un prix de 8 millions d'ariary.

%

Suivent Solar Focus, un système de collecte d'énergie solaire novateur, Mada Explore, une expérience immersive en AR/VR dans les paysages de Madagascar, et Spare, un système plug-and-play pour optimiser la consommation électrique et hydrique. Avec ce succès national, Plastikôo se dirige maintenant vers l'étape internationale de l'OSC, où le projet sera évalué par un jury de renommée mondiale. À la clé : un accompagnement stratégique de Nokia, EY et AWS pour transformer cette initiative en une solution concrète et évolutive, prête à révolutionner le secteur de la construction.